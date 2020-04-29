Оптимистичные новости на тему отдыха на побережье

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Мэр Паланги Шарунас Вайткус рассказал, что с 11 мая в Паланге можно предоставлять услуги проживания. Поставщики услуг должны соблюдать все действующие правила Минздрава, чтобы обезопасить постояльцев и персонал.

Напоминаем, что ранее правительство предоставило муниципалитетам самим решать, запрещать ли предоставление услуг краткосрочной аренды. В тот период Паланга, Друскининкай и Бирштонас закрыли свои гостиницы, а Вильнюс и Неринга — нет.

По поводу летнего отдыха высказывал свое мнение также президент Литвы Гитанас Науседа. Президент призвал министра здравоохранения Аурелиюса Веригу подготовить рекомендации для летнего отдыха в Литве.