Listen to «Оптимизация сети неформального обучения в Висагинасе. Мнения “за” и “против”» on Spreaker.

Буквально несколько часов назад в Висагинасе закончилось заседание членов Совета городского самоуправления, связанное с так называемой оптимизацией сети учебных заведений неформального образования.

Заседанию предшествовали бурные обсуждения обоснованности этого шага в прессе, в городе даже состоялся протестный митинг.

О том, почему процесс реорганизации учебных заведений неформального образования вызвал к себе такое пристальное внимание, в нашем эфире расскажут представители сторон, которые голосовали “за” и “против” этого решения.

Вашему вниманию комментарий члена Городского совета, представителя оппозиционной фракции Евгения Шуклина.

— Была такая затеяна новая коалиция мэром, реорганизация учреждений неформального обучения в городе. Это пять учреждений, которых коснется такая реорганизация. Рабочая группа была создана мэром, и в течение очень короткого времени они сделали такие очень глобальные, можно сказать, для этих учреждений изменения. Это, допустим, изменение статуса из бюджетного учреждения в общественную организацию, VŠĮ статус, соединение двух учреждений в одно, как у нас Дом детского творчества и Школа искусств Чесловаса Саснаускаса. Первое — это, конечно, то, что те, которыми наиболее, наверное, и все руководство города, и все предыдущие каденции гордятся больше всего в нашем городе, их результатами, — это вот Школа искусств, которую знают люди со всей Литвы. А также Дом детского творчества, где занимается много детей, и даже не всех могут принять. Неформальное обучение очень популярно в городе, и все-таки рабочей группой было предложено сделать реформу в этом секторе. На наш взгляд, она необдуманная, потому что делалась в короткий срок, и вообще такое ощущение, что скрывалось все даже от учреждений — сами работники учреждений были не в курсе, что там планируется сделать, и уже после того, как в общественном поле появилась эта информация, начали писать сразу же письма, уже этот проект решения был вынесен на голосование Совета. И вот сегодня большинство, действующая коалиция, проголосовало с перевесом в два голоса за эту реформу. Основное, что хочется сказать, — это первый вопрос, за который голосовали сегодня члены Совета, — это вообще в целом концепция, которая вот предусматривает изменения в этом секторе. Не было предоставлено ни финансовых подсчетов — сколько будет стоить. Не до конца были озвучены цели этого глобального изменения. Не взвешены все риски. Как это будет воздействовать на, допустим, работников этих учреждений. Когда соединяются, знаем, два коллектива, которые работают на протяжении 40 лет, — там уже свои правила, все отлажено. Опыт соединения таких учреждений, которые друг от друга независимо работают на хорошем, высоком, уровне, надо всегда, стремясь сделать лучше, оценить 10 раз — как бы не сделать хуже. В целом — то, что больше всего беспокоит, потому что очень активно жители восприняли этот больной вопрос, и была собрана петиция, более 900 подписей. Мир меняется, надо всегда что-то менять, дорабатывать. Но надо дорабатывать, а не в целом пересматривать. Это на бумаге все выглядит так легко, но когда начнется воплощение, будет очень много негатива.

А вот что нам рассказала член Горсовета, председатель комитета экономики и финансов, Илона Некрошене.

— Могу ответственно заявить, что именно благодаря мнению общественности, где были высказаны опасения со стороны работников, со стороны родителей, были внесены в концепцию изменения. Они сегодня были приняты. То есть, все заинтересованные лица получили гарантии. По-моему, это самое главное. Висагинас, действительно, у нас занимает стабильно первую позицию по Литве по занятости детей в сфере неформального обучения. У нас много кружков, у нас много талантливых педагогов, детей, и это надо поддерживать и развивать. На это и направлено это решение. Я голосовала за оптимизацию сети неформальных учреждений. Потому что сейчас у нас, действительно, дублируется функция, дублируются услуги, которые оказываются разными учреждениями, те же услуги. Чтобы театр, скажем, был в одном учреждении. Приходят в центр культуры, где есть возможность репетировать на нормальной, приспособленной к этому сцене. Чтобы спортивные секции — они занимались в спортцентре. Чтобы школа искусств была в одном учреждении. И, самое главное, я, как представитель профсоюзов, прежде всего, вижу, что по концепции, которая после обсуждения в комитетах, и с учетом мнения и общественности, и мнения членов совета, — например, на нашем комитете экономики и финансов были приняты пять поправок этой концепции, администрация их учла, и концепция претерпела изменения. Проект представлен другой, а именно — появились гарантии. Во-первых, что не будут увеличиваться цены за посещение кружков в течение, по крайней мере, двух учебных годов. Во-вторых, — не будет уменьшено финансирование учреждениям. И не будет уменьшаться заработная плата работников. Поэтому здесь я не вижу никаких опасностей или рисков для работников, а это — самое главное.