Опыт волонтерства помогает найти работу. Так утверждают 96 процентов молодых людей, опрошенных общественным клубом LEO.

Добровольческая деятельность помогла им набраться опыта, научила новым вещам, сформировала навыки и укрепила как личностей.

Девять из десяти молодых людей утверждают, что расширили круг знакомств. 7 из 10 научились работать в команде. Более чем 6 из 10 приобрели больше гибкости в решении возникающих проблем. Более половины поняли важность личной ответственности.

Между тем, работодатели также отмечают более развитое чувство ответственности среди молодых людей, занимавшихся добровольческой деятельностью.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.