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Опыт волонтерства помогает найти работу

Автор RUSRADIO LT 27

Опыт волонтерства помогает найти работу. Так утверждают 96 процентов молодых людей, опрошенных общественным клубом LEO. 

Добровольческая деятельность помогла им набраться опыта, научила новым вещам, сформировала навыки и укрепила как личностей.

Девять из десяти молодых людей утверждают, что расширили круг знакомств. 7 из 10 научились работать в команде. Более чем 6 из 10 приобрели больше гибкости в решении возникающих проблем. Более половины поняли важность личной ответственности.

Между тем, работодатели также отмечают более развитое чувство ответственности среди молодых людей, занимавшихся добровольческой деятельностью.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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