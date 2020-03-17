Организация “Sidabrinė linija” и помощь пожилым людям

Карантин вносит свои поправки в жизни всех граждан нашей страны. Это означает, что взаимодействовать и общаться со своими друзьями и знакомыми тоже приходится очень дозировано. Безусловно это не радует, и представители столичного самоуправления, понимая, что люди старшего поколения сейчас особенно страдают от самоизоляции, начинают сотрудничество с организацией “Sidabrinė linija”. Необходимо напомнить, что сотрудники этой организации принимают непосредственное участие, организуя телефонные разговоры между людьми пожилого возраста. По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, гигиена, еда, самоизоляция — это одно. Совсем другое — это эмоциональное состояние людей, когда мы все заперты в четырёх стенах. И забота о тех, кто в настоящий момент находится в группе риска — это один из приоритетов. Учитывая, что в за первых два месяца этого года “Sidabrinė linija” организовала более 4 тыс. телефонных разговоров между людьми пожилого возраста, можно сделать вывод — эта услуга сейчас просто необходима. Нужно подчеркнуть, что сотрудники этой организации подбирают собеседников по общим интересам, возрасту, образованию, привычкам и другим критериям. Далее всё автоматизируется, и в условленное время центр виртуальных звонков попросту соединяет собеседников. Работники организации и добровольцы работают уже 4 года, каждый рабочий день с 08:00 до 20:00, отвечая не только на звонки из Вильнюса, но и со всей Литвы. Звонят не только одинокие люди, но и те, кто просто хочет новых знакомств. Иногда пожилым людям нужен совет, иногда — просто направить в нужное учреждение. Нередко разговоры затягиваются до получаса и дольше. Более подробную информацию об организации “Sidabrinė linija” можно найти на странице sidabrinelinija.lt или позвонив по телефону 8-800 80020. На фоне этой новости хотелось бы отметить и недавнее обращение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, которое можно было бы адресовать не только жителям Вильнюса, но и жителям всей Литвы. Суть этого обращения заключается в том, чтобы жители не оставляли в беде и одиночестве соседей пожилого возраста, которые сейчас находятся в зоне риска. Им можно помочь, сходить за них в магазин, вынести мусор, организовать быт и пр. Не оставайтесь равнодушными! Именно в такие дни сплочённость общества как никогда проверяется на прочность. Не забывайте об этом!