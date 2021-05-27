Организаторы анонсировали продолжение «Евровидения-2021»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» продолжится онлайн, несмотря на то что победителя объявили 22 мая. Об этом говорится на официальном YouTube-канале мероприятия.

Организаторы анонсировали шоу, на котором покажут видео выступлений конкурсантов, которые те заранее подготовили на случай коронавирусных ограничений. 28 мая в 22:00 зрители увидят ролики полуфиналистов, а вот 29 мая — видео финалистов.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления мы создали два специальных шоу», — говорится на YouTube-канале конкурса.

Отметим, что оба шоу будут идти в прямом эфире. Их ведущей станет финская певица Криста Зигфридс.

Итоги «Евровидения-2021» подвели 22 мая. Победителем стала группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла.

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