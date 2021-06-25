Осенью, возможно, придётся ужесточить условия карантина

Если не получится достигнуть поставленных целей вакцинации, то осенью, возможно, придётся вернуться к более строгому карантину. Об этом сообщил главный советник президента Литвы Симонас Крепшта. По его словам, лето – это пора, когда госучреждениям стоит не отдыхать, а готовиться к осенней вакцинации. Он также подчеркнул, что те методы побуждения к вакцинации, которые подходят более старшей возрастной группе, не подходят молодым людям. Поэтому с ними говорить о вакцинации стоит иначе. Симонас Крепшта утверждает, что главная цель – это избежать ужесточения карантина. В настоящий момент вакцин более чем достаточно, однако уменьшилось количество людей, которые приходят на вакцинацию. Напомним, что в настоящий момент в Литве привито около 44% населения страны.

К 27 июня ЕС рассчитывает привить около 60% взрослого населения

К 27 июня ЕС рассчитывает привить по меньшей мере одной дозой вакцины 60% взрослого населения. Это около 220 миллионов человек. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Согласно прогнозу, ЕС удастся достичь цели по полной или частичной вакцинации 70% взрослых жителей до конца июля.

Израиль вновь возвращается к масочному режиму

С понедельника, 28 июня, жители Израиля вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений «дельта» вариантом коронавируса. Ограничительная мера возвращается из-за того, что в Израиле впервые за несколько последних месяцев выявили большое число случаев заражения. Власти Израиля также не рекомендуют жителям страны летать за границу, в особенности с непривитыми детьми.

Министр здравоохранения Баварии раскритиковал венгерских болельщиков

Министр здравоохранения немецкой Баварии Клаус Холечек раскритиковал венгерских болельщиков, которые приезжали в Мюнхен на матч Евро-2020. По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил. В частности, старались постоянно соблюдать масочный режим. Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует. Так с сожалением отметил министр, побывавший на стадионе во время матча между сборными Германии и Венгрии.