«Оскар-2022»: «Дюна» и «CODA: Ребёнок глухих родителей» лучше всех

93-я церемония вручения «Оскар» прошла в ночь с 27 на 28 марта 2022 года.

Лучшим фильмом 2021 года была названа драма «CODA: Ребёнок глухих родителей», получившая в итоге три награды этой ночью. В ее активе также — «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» для Троя Коцура, первого в истории премии слабослышащего актёра, награждённого золотой статуэткой.

Больше всего «Оскаров» на счету научно-фантастической ленты Дени Вильнёва «Дюна». Картина доминировала практически во всех технических категориях, завоевав 6 статуэток: операторская работа, звук, визуальные эффекты, художник-постановщик, монтаж и саундтрек. Для Ханса Циммера это вторая награда в карьере, хотя номинировался он целых 12 раз.

Лучшим актёром стал Уилл Смит за роль отца Винус и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». Смиту победить не помешал случившийся чуть ранее во время церемонии инцидент с Крисом Роком, неудачно пошутившем над женой Смита.

Лучшей актрисой была названа Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»). У картины также «Оскар» за грим и причёски. Награда за режиссуру досталась Джейн Кэмпион («Власть пса»), она первая женщина, номинированная за режиссуру дважды, а лучшей документальной работой было признано «Лето соула».

Японская картина «Сядь за руль моей машины» заслужила статуэтку за международный фильм. Билли Айлиш получила приз за лучшую оригинальную песню (к фильму «Не время умирать»). Лучшим анимационным фильмом стала диснеевская картина «Энканто». Премия за оригинальный сценарий отошла Кеннету Бране за его автобиографический фильм «Белфаст».

По одной награде достались «Вестсайдской истории» (Ариана ДеБоз получила приз как лучшая актриса второго плана) и «Круэлле» (за, конечно же, лучшие костюмы).

Полный список победителей премии «Оскар-2022»:

Лучший фильм:

• «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший режиссёр:

• Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Лучшая женская роль:

• Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»

Лучшая мужская роль:

• Уилл Смит — «Король Ричард»

Лучшая женская роль второго плана:

• Ариана ДеБоз — «Вестсайдская история»

Лучшая мужская роль второго плана:

• Трой Коцур — «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший оригинальный сценарий:

• «Белфаст»

Лучший адаптированный сценарий:

• «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший международный фильм:

• «Сядь за руль моей машины» — Япония

Лучший анимационный фильм:

• «Энканто»

Лучшая операторская работа:

• Грег Фрэйзер — «Дюна»

Лучший оригинальный саундтрек:

• Ханс Циммер — «Дюна»

Лучшая песня:

• Billie Eilish — «Время умирать»

Лучший монтаж:

• «Дюна»

Лучшее художественное оформление:

• «Дюна»

Лучший дизайн костюмов:

• «Круэлла»

Лучшие визуальные эффекты:

• «Дюна»

Лучший грим и причёски:

• «Глаза Тэмми Фэй»

Лучший звук:

• «Дюна»

Лучший документальный фильм:

• «Лето соула»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

• «Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный игровой фильм:

• «Долгое прощание»

Лучший документальный короткометражный фильм:

• «Королева баскетбола»

Источник: InterMedia