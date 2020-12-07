Основной сценарий развития COVID-19

Правительство приняло решение ужесточить условия карантина. Новые правила вступят в силу со среды.

Между тем, врачи, которые контактируют с заболевшими людьми, рассказывают, что в ходе этого заболевания есть несколько типичных сценариев развития.

Например, по данным статистики, собранной американскими специалистами, более 40% случаев COVID-19 проходят бессимптомно. Однако опасность представляют 20% случаев, когда не просто проявляются симптомы, но болезнь проходит в тяжелой форме и иногда может даже закончиться печально.

Самыми ранними симптомами болезни по-прежнему называются высокая температура и кашель. Чуть позже люди начинают жаловаться на боли в горле, мышцах, головные боли и другие, могут даже появиться тошнота и рвота. Один из самых опасных симптомов заболевания – это затруднение дыхания. Однако этот симптом, который считается типичным симптомом коронавируса, обычно регистрируется примерно на пятый день. Многие из перечисленных симптомов обычно возникают не сразу после заражения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, средний инкубационный период COVID-19 составляет примерно пять дней – инфицированные люди в это время часто еще не знают, что заразились вирусом. К сожалению, даже в предсимптоматической фазе инфекция может распространяться.

Именно этим и опасен нынешний коронавирус, в отличие от гриппа, который всегда проявлялся явно. Если в автобусе рядом ехал человек, который кашлял и чихал, мы могли отсесть от него подальше и надеяться, что успели избежать заражения.

Коварность COVID-19 в том, что любой человек может быть носителем вируса даже тогда, когда он сам его совсем еще не чувствует. Так что остается набраться терпения и избегать лишних контактов.