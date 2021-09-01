Основные услуги «Почты Литвы» – без «паспорта возможностей»

Компания «Почта Литвы» свои прямые услуги и после 13 сентября будет предоставлять людям без «паспорта возможностей».

Основные услуги «Почты Литвы» включают в себя прием и выдачу посылок, выплату пособий и пенсий, осуществление денежных переводов и т.д.

При этом «паспорт возможностей» на почте понадобится тем, кто захочет купить какие-либо товары. Например, книги, сувениры и др. В таких случаях документ будут проверять у кассы. Правда, если отделение почты расположено в торговом центре, потребовать «паспорт возможностей» может сам магазин.

К слову, «Регитра» также сообщила, что планирует продолжать предоставлять свои услуги всем клиентам. При этом госпредприятие напоминает, что уже сейчас большую часть своих услуг предоставляет через интернет.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.