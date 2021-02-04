Новости Самоуправления

Особое внимание полиции – самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Автор RUSRADIO LT 30
Особое внимание полиции - самоуправлениям с высокой заболеваемостью

По словам генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелы, основное внимание при пересечении границ самоуправлений будет уделяться тем самоуправлениям, в которых показатели заболеваемости Covid-19 выше среднего показателя по Литве.

В частности, речь идет о самоуправлениях Висагинаса, а также самоуправлениях вокруг Утяны и Паневежиса. 

Генеральный комиссар также отметил, что автомобилей, которые хотят пересечь самоуправления, становится меньше.

«Хочется верить, что наши граждане прислушиваются к рекомендациям и запретам» – сказал генеральный комиссар полиции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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