Осталась неделя на выбор поставщика электроэнергии. Как найти правильное решение?

У части жителей нашей страны осталась неделя на то, чтобы определиться с выбором поставщика электроэнергии. Многие ли уже сделали свой выбор, и что делать тем, кто никак не может принять решение? С этими вопросами мы обратились к представителю компании Ignitis grupės Тадасу Маркявичюсу. Здравствуйте!

– Здравствуйте. Прежде всего я хотел бы обратить внимание, что до 10 декабря выбрать независимого поставщика должны только те жители страны, которые попадают в первый этап этой реформы. По данным на 30 ноября, поставщика уже выбрала почти половина людей, попавших в первый этап. Это 46 тысяч из 98 тысяч человек. Те, кто еще не успели этого сделать, у них на это осталась неделя, до 10 декабря. Также хочу обратить внимание, что другие жители страны, которые используют меньше электричества, чем 5000 кВт/ч в год, – они должны будут выбрать поставщика электроэнергии до 2023 года.

– На что вы посоветовали бы ориентироваться тем, кому трудно принять решение?

– Определиться, наверное, каждому надо самостоятельно, оценив, сколько электроэнергии он использует у себя в квартире, доме, за год, и в какое время суток. Оценив эти два параметра и сравнив их с предложениями, которые делают поставщики, будет легче сделать выбор. Как нам известно, независимые поставщики электроэнергии привлекают жителей страны разными способами – предлагают различные акции, скидки. Некоторые и подарки предлагают. Так что выбор – личное дело каждого. Но для тех, кому все-таки трудно принять решение, работает телефонная линия, по которой можно проконсультироваться, 8626-555-65. Или можно зайти в интернете на страницу pasirinkitetiekeja.lt/rinkos-tiekejai, – там выкладывается вся информация об этой реформе и о выборе независимого поставщика электроэнергии.

– Скажите пожалуйста, а что будет с теми, кто не успеет или не сможет по каким-то причинам принять решение до 10 декабря? Будут ли к ним применяться самые высокие тарифы?

– Не то, чтобы самая высокая цена. Просто эта цена, возможно, будет выше, чем предлагают другие независимые поставщики. Почему так происходит? Потому что именно с 1 января тем, кто не выбрал поставщика, будет производиться гарантийная поставка электричества, которую автоматически обеспечит ESO. Так что людям не надо бояться, что они останутся после нового года без электричества, однако мы советуем как можно скорее определиться с выбором, просто чтобы вам не пришлось платить по тому более высокому тарифу, который вступит в силу с 1 января.