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Остаться в Литве хотели бы менее 20% украинцев

Автор R•RADIO
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Остаться в Литве хотели бы менее 20% находящихся у нас украинцев. Они хотели бы здесь жить и работать.

Большая часть беженцев все же хотела бы при первой же возможности вернуться на родину. Треть участников опроса еще не определились с этим вопросом -это результаты опроса Службы занятости. Беженцам, которых зарегистрировали в службе занятости, в первую очередь предоставляют необходимую информацию и консультации. Большая часть респондентов хотела бы найти, пусть даже временное рабочее место, поэтому Служба занятости интенсивно работала над их трудоустройством. В разных городах проводили ярмарки для завязывания контактов соискателей рабочих мест с работодателями.

45% участников опроса получили работу. Большую их часть условия работы удовлетворяют, равно как и атмосфера на работе, а вот зарплатой доволен только чуть больше чем каждый второй беженец из Украины.

Представители Службы занятости сообщают, что большая часть беженцев – это женщины 30-50 лет.

Примерно каждый второй респондент – с высшим образованием, а около 30% – обладают профессиональной квалификацией.

Больше всего – 38% – беженцев прибыли из центральной части Украины, 26% – из восточной, 21% – из южной и 15% – из северной части.

Подавляющее большинство украинцев утверждали, что жители Литвы приняли их очень хорошо.

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Остаться в Литве хотели бы менее 20% украинцев

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