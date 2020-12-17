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Остерегайтесь фейковых электронных магазинов

Автор RUSRADIO LT 19
Остерегайтесь фейковых электронных магазинов

В разгар поиска подарков на зимние праздники Центробанк Литвы предупреждает остерегаться фейковых электронных магазинов.

В последнее время замечен рост жалоб обманутых покупателей по поводу интернетных мошенников.

Специалисты еще раз напоминают, что перед тем как переводить деньги, следует хорошо проверить, нет ли в названии, адресе или на самой странице магазина надписей с грамматическими ошибками, перепутанными словами или буквами.

Часто мошенники требуют рассчитываться за товары не через электронный банкинг, а переводом. Следует проверять всю возможную информацию о сайте, поинтересоваться отзывами клиентов, не соблазняться слишком большими скидками и критически оценивать рекламные объявления в социальных сетях.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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