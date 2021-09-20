Дороги

Остерегайтесь на дорогах оленей, лосей и косуль

Автор Анжелика Орлёнок
Остерегайтесь на дорогах оленей, лосей и косуль
Vecher V Dvizhenii

Осень – время, когда в лесах начинается гон у диких парнокопытных – оленей, лосей и косуль. 

Эксперты предупреждают, что во время гона наблюдается активная миграция животных, а их поведение становится непредсказуемым. По этой причине животные выбегают на дорогу и зачастую становятся виновниками аварий.

Ежегодно сотни людей получают травмы при столкновении с животными на дорогах.

Специалисты предупреждают, что особенно внимательными на дорогах следует быть в сумерках.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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