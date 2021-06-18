Осторожно, жаркая погода!

Так как в выходные дни установится очень жаркая погода, водоемы станут центрами притяжения и отдыха

Согласно замерам, температура воды в Балтийском море составляет 16-19 градусов, в реках — от 18 до 21, а в озерах — 20 — 23 градуса. Прогнозируется, что за выходные вода прогреется еще больше — в среднем на 3-5 градусов, в зависимости от глубины водоемов.

Важно также напомнить, что купаться лучше всего там, где оборудованы специальные места для купания и дежурят спасатели.

В воде следует соблюдать осторожность, не переоценивать свои возможности и навыки плавания и не оставлять без присмотра детей.

Кроме того, в связи с установившейся жарой специалисты просят не забывать и о других важных правилах. Жаркая погода – значит надо пить больше воды, носить легкую одежду из натуральных тканей, прикрывать от солнца голову и глаза, избегать алкоголя.

Не забывайте также о том, что детей и домашних питомцев нельзя оставлять в машине даже на короткое время. Будьте осторожны на воде и с огнем. Особенно – в лесах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.