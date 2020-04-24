Осторожные прогнозы на будущее

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С 11 мая в Литве планируется третий этап смягчения карантина.

“Тогда можно будет отчасти начать проведение работы культурных учреждений, возможно, ограниченные собрания», – об этом говорил министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

По словам министра, надо найти решение в вопросе людей из группы риска, а также подобрать характеристику безопасного расстояния. Однако он подчеркнул, что неограниченные массовые мероприятия возможны только на последнем этапе. По сообщениям Министерства культуры, на смягчение последствий COVID-19 в сфере культуры правительство выделило 8,3 млн евро.

Напоминаем, что карантин в Литве длится второй месяц. На сегодняшний день данные по заражениям вызывают осторожный оптимизм. За последние сутки было проверено более 7 тысяч образцов. Положительными оказались лишь 12.