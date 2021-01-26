Островецкая АЭС. Как вести себя в случае аварии?

В 2004 году был остановлен первый блок Игналинской атомной электростанции, а в последний день 2009-го – и второй. С того дня для нас вопрос об атомных электростанциях перестал быть актуальным. Как и наша осведомленность и знания, как себя вести в случае аварии на таких станциях.

На границе с Литвой начала работу Островецкая атомная станция. И как быть в случае страховки – чтобы не надо было воспользоваться, а просто знать, как себя вести в случае аварии, что такое облучение, что делают? Попробуем разобраться в этих вопросах с директором Департамента экспертиз о наблюдениях за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюсом Жилюкасом.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте.

– Вы могли бы с точки зрения простых обывателей объяснить самые большие угрозы таких аварий на таких электростанциях?

– Наверное, самая главная вещь, которую я хочу сказать, что если человек получит большую дозу облучения, могут развиться так называемые детерминистические эффекты ионизирующего излучения. То есть, как пример, если мы знаем, какая большая доза будет, может получиться острый радиационный синдром, могут получиться радиационные ожоги, а также повреждение разных отдельных органов или тканей. Типичные такие явления, если все тело человека получает большую дозу, это может быть рвота, может быть тошнота, слабость, жар и похожие симптомы, которые могут появиться в первые часы облучения человека от большой дозы. Но. Смотря на атомную станцию, которая стоит недалеко от Литвы, все-таки мы не предвидим, что для населения Литвы могут быть такие большие облучения и могут для здоровья людей быть такие страшные последствия. Но есть другие вещи. Ионизирующее излучение тоже имеет свои явления и при небольших дозах. Которые, так называемые, случайные эффекты. То есть, через год или несколько лет, или гораздо позже, могут развиться онкологические заболевания, то есть раковые заболевания. Или генетические заболевания. И никто не может сказать точно, какую дозу должен получить человек и когда он заболеет. И точно ли – от ионизирующего излучения. Но вероятность всегда есть. Так что в случае аварии, тяжелой аварии на такой атомной станции, все-таки самая главная задача будет – защитить здоровье людей от будущих разных явлений, от негативного влияния ионизирующего излучения на здоровье. Тоже еще надо сказать, есть еще очень важная вещь, то есть, могут быть, и, скорее всего, они появятся, – это так называемые нейробиологические последствия. После таких тяжелых аварий очень большие последствия бывают психологические. Ну а насчет угроз для окружающей среды – это, конечно, будет зависеть от направления ветра, его скорости, от появления осадков. И сказать, какие территории насколько будут заражены, на сегодняшний день точно никто в мире сказать не может. Но, по нашим прогнозам, все-таки радиационное облако, скорее всего, на территорию Литвы придет через час – два часа, не больше.

– Скажите, пожалуйста, и вот это – важный момент. Каковы первые шаги в случае получения информации об аварии именно на Островецкой АЭС? Особенно для тех, кто живет в приграничных районах.

– После получения такой информации, что случилась авария на Островецкой атомной станции, если вы находитесь на улице, конечно, во-первых, надо идти или домой, или в какое-то закрытое помещение. Незамедлительно закрыть окна, двери, если есть вентиляционные какие-то отверстия, и есть возможность закрыть их, – закрыть эти отверстия. Также выключить вентиляцию, если автоматическая вентиляция, чтобы как можно меньше воздуха попало вовнутрь помещения. Следующее – если вас настигло это на улице, и вам еще достаточно далеко, чтобы зайти в закрытое помещение, предлагается закрыть нос, или дыхательные все пути, или салфеткой, или какой-то тканью, чтобы как можно меньше радиоактивных веществ вдохнули, получили вовнутрь своего тела. Конечно, очень важная вещь – включить возможные информационные средства и слушать все рекомендации, что надо делать дальше. Очень важно – следить за информацией Министерства здравоохранения, которое скажет, нужно потреблять таблетки йода или не нужно. Стабильного йода, чтобы предотвратить заражение щитовидной железы. После получения информации, что надо незамедлительно, – это надо принимать. Это, наверное, главные такие простые шаги, что надо сделать во-первых. И, конечно, для подготовки людей, особенно тех, которые живут в приграничной зоне, есть очень много информации, и основная информация – она находится на сайте Пожарной и спасательной службы Литвы, там есть страница, 72.lt называется.

– Да, действительно, очень подробно и очень понятно, что может нас ждать. Это был Юлюс Жилюкас, директор Департамента экспертиз наблюдения за облучением Центра радиационной безопасности. Спасибо вам большое.