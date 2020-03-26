Oсвобождение от уплаты налогов на недвижимость и землю

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Столичный горсовет принял решение освободить от уплаты налогов на недвижимость и землю всех жителей Вильнюса, у которых есть недвижимое имущество или земельные участки.

Налог не нужно будет платить за период с 16 марта и до конца карантина.

Таким образом, согласно решению Вильнюсского городского Совета, от уплаты налогов на время карантина освобождаются все владельцы частной недвижимости и земельных участков, а также арендаторы государственных участков земли в Вильнюсе, на которых осуществляется предоставление услуг баз отдыха, общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлечений, а также предоставление услуг салонов красоты, казино, магазинов, торговых центров и пр. Необходимо подчеркнуть, что данная налоговая льгота будет применена только к той части имущества, деятельность на которой была ограничена во время карантина. Между тем от налогов не освобождаются те собственники или арендаторы, чья деятельность во время карантина не прекратилась, например, аптеки, магазины пищевых продуктов и пр. Таким образом столичное самоуправление планирует поддержать всех предпринимателей, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, и вследствие этого их экономическая деятельность временно остановилась.

Согласно этому решению, все владельцы или арендаторы недвижимости должны будут предоставить информацию о понесённых убытках, письменные доказательства и пр. информацию, на основании которой и будут оцениваться прошения о предоставлении этой налоговой льготы.