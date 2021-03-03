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От вильнюсской фабрики Spartа осталась лишь труба

Автор RUSRADIO LT 27
От вильнюсской фабрики Spartа осталась лишь труба

От вильнюсской фабрики Spartа осталась лишь труба. На территории завершились работы по сносу зданий.

Однако старая фабричная труба станет одним из декоративных объектов в проектируемом на этом месте новом городке офисных центров технологических компаний Cyber City.

Фабрика по производству носков и других трикотажных изделий Spartа, которая более полувека действовала в микрорайоне Науяместис, пару лет назад была перенесена в промышленную зону недалеко от столичного аэропорта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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