От вильнюсской фабрики Spartа осталась лишь труба. На территории завершились работы по сносу зданий.

Однако старая фабричная труба станет одним из декоративных объектов в проектируемом на этом месте новом городке офисных центров технологических компаний Cyber City.

Фабрика по производству носков и других трикотажных изделий Spartа, которая более полувека действовала в микрорайоне Науяместис, пару лет назад была перенесена в промышленную зону недалеко от столичного аэропорта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.