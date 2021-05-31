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Отделения «Содры» открываются для посетителей

Автор Анжелика Орлёнок 25
Отделения «Содры» открываются для посетителей

С завтрашнего дня открываются отделения «Содры». Посетителям необходимо регистрироваться заранее и приходить точно в указанное время.

Совсем скоро, с 14 июня, начнут принимать клиентов и подразделения налоговой инспекции в пяти крупных городах страны.

А с 1 июля начнут работать все подразделения налоговой инспекции.

Кроме того, с начала июля зарегистрировавшиеся клиенты смогут посещать Службу занятости.

Напомним, что во время карантина все эти ведомства предоставляли консультации только в удаленном режиме.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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