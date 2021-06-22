Отдых с детьми: советы многодетного психолога

Живописное побережье экзотического курорта, теплое море, мягкий песок, нега… и дети. Все, думаете, отпуск обречен? Когда у психолога Илоны Бонивелл родился пятый ребенок, она тоже стала бояться семейных поездок. А потом вывела 5 правил, которые пригодятся всем, кто хочет провести лето с детьми и все-таки успеть отдохнуть. Вот эти правила.

Многие мечтают об идеальном семейном отдыхе на берегу моря. Некоторые видят его так: дети строят песочные замки, подростки катаются на бодибордах, а родители в тени беседки наслаждаются бокалом вина. А теперь вернемся на землю и взглянем в глаза реальности. Очереди в аэропорту, проблемы с багажом, опасность инфекций и вирусов, недовольные подростки и прочие «радости». Итак, как лучше провести драгоценный семейный отпуск.

1. ВЫБЕРИТЕ ЧТО-ТО ПРОСТОЕ

Мы часто очаровываемся фотографиями далеких экзотических стран, забывая про суровую реальность – долгую поездку, которую зачастую еще и достаточно сложно организовать. Время в пути отнимает драгоценные дни отпуска и утомляет нас. А обратная дорога оказывается слишком долгой, чтобы дома спокойно адаптироваться к будням. Выбирайте для отдыха что-то простое и доступное. Ведь не обязательно для того, чтобы отвлечься от повседневных забот, отправляться на край света.

2. ПОЕЗЖАЙТЕ НАЛЕГКЕ

Нет ничего хуже, чем провести первые два дня отпуска, разыскивая пропавший чемодан в стране, где никто не говорит на вашем языке. Мы ввели простое правило: один чемодан среднего размера на двоих детей, чтобы за багажом было легко следить. Забудьте о показах мод. Пяти футболок, трех пар шорт и одних брюк обычно хватает. Девушкам позволяется добавить в свой гардероб три платья, не увлекаясь при этом обувью.

3. РЕШАЙТЕ ЗА НИХ

Раньше для меня было очень важно, чтобы дети могли выбирать, что есть, чем заниматься и куда пойти всей семьей. Результат? Споры, разногласия и недовольство итоговым решением. Муж занял совершенно другую позицию. Он настоял, чтобы все решения семьи принимали родители. Учитывая предпочтения детей, но не спрашивая их напрямую. Сначала я пришла в ужас. А как же свобода выбора? Но увидев результат – счастливые и довольные дети, – вспомнила об исследованиях «искусственного счастья» психолога Дэниэла Гилберта. Мы счастливее, когда выбор ограничен и нельзя позже поменять свое решение.

4. ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ ИСПЫТАНИЯ

Отдых и расслабление важны для хорошего отпуска. Но в какой-то момент мы хотим увлечься чем-то новым и готовы к состоянию потока. Когда важен не результат, сам процесс приятен и интересен, а мы словно растворяемся в действии и время пролетает незаметно. Для этого занятие должно быть достаточно сложным и требовать усилий, но оставаться в пределах наших возможностей. Результат – глубокое чувство абсолютного наслаждения. Подумайте, чем вы могли бы увлечься и удивить себя, попробовав что-то новое, на что не считали себя способным. Такие приключения, по мнению психолога, сделают ваш отпуск более насыщенным, радостным и запоминающимся.

5. РЕШИТЕ, КАК ЗАКОНЧИТЬ ОТПУСК

Известно правило пиковых и финальных переживаний. Мы оцениваем прошлый опыт по самому яркому переживанию и по его финалу, приятному или неприятному. Так же и с отпуском – то, как он завершился, скажется на общем впечатлении. Поэтому, планируя семейные каникулы, подберите занятия, которые вызывают сильные положительные эмоции. И постарайтесь закончить отдых на высокой ноте – ведь именно от этого зависит, каким он останется в вашей памяти.

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