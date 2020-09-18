https://www.lithuania.travel/ru/news/karta-litovskikh-banListen to «Отдых в Литве. Берем карту и отправляемся… в баню!» on Spreaker.

Мы продолжаем нашу традиционную рубрику “Отдых в Литве”. В ситуации, когда борьба с пандемией коронавируса пока не закончилась победой человека, а авиакомпании вынуждены сокращать число рейсов в другие страны, возможность отдыха в нашей стране не теряет своей актуальности. А для того, чтобы каждый из нас был готов противостоять любым вирусам, предлагаю серьезно подумать о том, чтобы отправиться в баню. Тем более, что агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje даже подготовило для нас карту таких путешествий.

Специалисты говорят, что баня способна не только снять напряжение и стресс, но и очень полезна для кожи, сердца и даже для органов дыхания. Итак, посоветовавшись с врачом, отправляемся знакомиться с предложениями.



Специалисты рассказывают, что настоящая литовская баня — парная, и от других вариантов она отличается огромным количеством используемых лекарственных трав. А кроме трав наши банщики используют для банных ритуалов еще и мед и янтарь. Ну а для любителей этих ритуалов на выбор предлагаются бани в усадьбах, мельнице и даже на дереве. Тем, кто пропагандирует здоровый образ жизни, можно попариться по-черному или по-белому на одном из хуторов Шальчининкского района. А заодно и узнать много нового о традициях этого вида оздоровления. В одной из бань Каунасского района удивляют танцем веников и душистыми сеансами ароматерапии. В других — пилинги, ингаляции и настоящие “симфонии ароматов”. Массажи мыльной пеной или обмазывания медом. Есть, оказывается, у нас в стране баня-юрта и баня-капсула, индейская баня. А тем, кто всегда мечтал увидеть янтарную комнату, это тоже можно сделать, не выезжая за пределы нашей страны — достаточно просто отправиться в баню, для оборудования которой было использовано около 3 тонн натурального балтийского янтаря.

Итак, подытоживаем: парилка и закаливание, ароматные травы и эстетические удовольствия. Тем, кому по состоянию здоровья не противопоказан такой вид отдыха — самое время выбирать подходящий маршрут!