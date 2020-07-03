Listen to «Отдых в Литве. Бирштонас — сосновые леса, лечебные сады, удивительные башни и целебные воды» on Spreaker.

Мы продолжаем нашу рубрику “Отдых в Литве”, и сегодня я предлагаю отправиться в один из самых замечательных городов нашей страны, Бирштонас. Он относится к той удивительной категории курортных городков, в которых не только полезно, но и очень радостно отдыхать! Более того, это место знающие люди называют практически раем на земле. Удивительные природные ландшафты, сосновые леса, излучины Нямунаса, чистый воздух и, конечно же, целебные минеральные воды. В лечебных целях в санаториях Бирштонаса используется 15 минеральных источников глубиной до 350 метров. Воды некоторых из них — такие как Vytautas, Birute, Birštonas, — известны далеко за пределами нашей страны. И вообще, по данным рейтингов, Бирштонас — один из самых чистых и безопасных городов Литвы.

Свою историю он отсчитывает с момента строительства в XIV веке защитной деревянной крепости на высоком холме излучины Нямунаса. Позже князем Витаутасом Великим была построена охотничья усадьба для королевской охоты. С середины XIX века, когда были обнаружены минеральные источники, Бирштонас стал развиваться как курорт. Ну а об исторических событиях напоминает впечатляющий памятник Витаутасу Великому из розового гранита рядом с набережной Нямунаса.

Итак, чем заняться в Бирштонасе?

* Тем, у кого есть проблемы со здоровьем — напитываться удивительным лечебным воздухом и принимать минеральные воды. К слову, их в Бирштонасе можно не только пить в многочисленных бюветах, но и буквально впитывать всем телом — бесплатно дышать испарениями термальной воды можно в вилле “Бируте” или в уникальном павильоне минеральной воды “Друскупис”.

* Тем, кто абсолютно здоров — штурмовать самую высокую в Литве обзорную башню. Построена она на холме высотой около 100 м над уровнем моря, а смотровая площадка расположена на высоте 45 метров. Сама башня — прямоугольная конструкция с ажурной крышей. Кому-то она напомнит о придорожной часовне, кому-то — о небесных созвездиях. Посещать ее советуют в рабочие дни, чтобы не пришлось стоять в огромной очереди. Ну тем, кто преодолеет 300 ступенек башни, откроется уникальное природное явление – излучины Нямунаса, окружающего башню с обеих сторон, леса и долины, и сам Бирштонас. К слову, раньше увидеть панораму излучин Нямунаса можно было только с воздушного шара, параплана или на фотографиях, теперь всем этим можно полюбоваться с башни.

* Еще в Бирштонасе можно кататься на велосипедах по живописным тропам Регионального парка, а можно бродить пешком. Любоваться рассветами и закатами с высоких холмов, изучать скальные породы обрыва, сформировавшегося еще в ледниковом периоде. Можно посетить лечебный сад Кнайпа — думаю, там будет интересно и детям. Можно любоваться фонтанами, кататься на теплоходах или осваивать каноэ. Гадать, почему жителям Бирштонаса понадобился даже свой кит.

* Наконец, можно просто отдыхать, заглядывать в бирштонские кафе и рестораны, радоваться жизни и тому, что в нашей стране есть такие замечательные места.

(По материалам сайтов litva.lt/birstonas/ и visitbirstonas.lt)