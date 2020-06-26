Listen to «Отдых в Литве. Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения» on Spreaker.

В сегодняшнем разделе нашей рубрики “Отдых в Литве” — одно из самых замечательных мест нашей страны — город Друскининкай. Причем, если есть курорты, которые специализируются, например, на семейном отдыхе — или, наоборот, молодежном, или лечебном, — то у Друскининкай удивительным образом получается сочетать в себе все прелести универсального курортного города. Его секрет, прежде всего, — в минеральных водах, благодаря которым Друскининкай и стал курортом. Местные целители использовали лечебные источники для врачевания еще в конце XVII века.

Есть легенда, которая гласит, что на месте долины Райгардас (крупнейший в Литве ландшафтный заповедник) в древности стоял большой богатый город, который был проклят Перуном за грехи жителей и поглощен землей. С тех пор жители звонят в подземные колокола и ищут выход из подземного мира. Выход закрыт Чертовым камнем, который можно увидеть на краю долины и сейчас. А слезы бывших грешников — это, собственно, и есть соленые воды Друскининкай. Есть и другое объяснение солености минеральных вод курорта, но его, при желании, можно самостоятельно найти в серьезных источниках. Город славится также лечебными грязями и удивительно чистым воздухом сосновых лесов. Расположен Друскининкай на берегу Нямунаса, и лесами окружен с трех сторон. В окрестностях курорта 12 чистых озер, несколько рек и речушек.

Итак, что можно сделать в Друскининкай. Попить в бюветах минеральной воды. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, она становится спасением, для детей или здоровяков — испытанием. Мало кто пьет лечебные воды с удовольствием — у них совсем другая задача.

Излюбленное место прогулок туристов — центральная улица города со светомузыкальным фонтаном. Оказывается, запустить фонтан может любой желающий — надо только выбрать любимую мелодию на секретном пульте и оплатить удовольствие с помощью смс.

Любители активного отдыха приезжают сюда для того чтобы посетить аквапарки, Снежную арену, Парк приключений One, покататься на велосипедах, или просто нагуляться вдоволь. Одно из любимых развлечений детей — поездка по канатной дороге. Кабинка этого необычного транспорта переносит от аквапарка до горнолыжного комплекса, т.е., соединяет лето и зиму. За время “полета” — он длится 7-8 минут, проходит на высоте 45 м, протяженность — чуть более километра, — можно полюбоваться панорамой курорта с высоты птичьего полета.

Из других развлечений — Парк скульптур и отдыха, полный удивительных сказочных скульптур одного из лучших дзукийских резчиков по дереву Антанаса Чеснулиса. Музей леса Girios Aidas. Центр ремесел Menų kalvė, где под одной крышей в открытых мастерских работают и профессиональные художники, и народные мастера. И где посетители могут понаблюдать за процессом творчества. Мемориальный музей им. М. К. Чюрлениса — экспозиция состоит из двух деревянных домов, в которых восстановлено аутентичное окружение семьи Чюрлениса. Музей шакотиса и мастерская “Студия соли”. Gruto parkas — музей советских скульптур. Сырная ферма, экскурсии на пароходе и отдых на пляже. Комнаты иллюзий, эскейп-румы. В Друскининкай — множество отличных санаториев, отелей, парков. Наконец, перевернутый дом, который привлекает внимание детей снаружи, но противопоказан некоторым взрослым изнутри. Я знаю людей, которые, оказавшись в доме, тут же его покидали. Потому что когда весь интерьер дома расположен вверх тормашками, — это серьезное испытание для вестибулярного аппарата. Список можно продолжать бесконечно — а подсказки для отличного отпуска в Друскининкай можно найти на страницах, посвященных этому городу (например, druskininkai.lt).

Пока подготовила информацию, поняла, что по-хорошему завидую тем, кто будет отдыхать на этом замечательном курорте.