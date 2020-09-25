Отдых в Литве. Городской туризм

Наступающие выходные богаты на культурные события. Большинство из них будет проходить в столице — это и “Ночь культуры”, и знакомство с отдаленными районами столицы. Однако ближайшее воскресенье — последнее в этом месяце, а значит, по всей стране в этот день свои двери откроют для бесплатного посещения многие музеи и выставочные залы Литвы.

Богатую культурную программу можно совместить и со знакомством с небольшими городами нашей страны. Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje lithuania.travel рассказывает, что многие из них богаты множеством сюрпризов — неожиданными музеями, необычными экскурсиями, ну и, конечно же, уютными улочками, наполненными историей.

Город солнца, Шяуляй. Известен и своим Кафедральным собором, и Горой крестов, которая находится в 12 км от города. В одном только небольшом городе можно посетить музеи велосипеда и шоколада, кошек, кино и телефонии, ангела и железных дорог. А на побережье озера Талкшос — побродить по энергетическому лабиринту или поудивляться огромному железному лису — скульптуре длиной около 15 м и высотой более шести. А подготовиться к поездке поможет страница visitsiauliai.lt

Город на семи холмах — Тельшяй, столица Жемайтии, — полон скульптур и произведений искусства. В нем можно посетить этнографический музей, музей мотоциклов и другие. А можно — отправиться на прогулку, и задаться целью найти как больше медвежат, которые украшают здешние мосты. Полюбоваться замечательными пейзажами, пройтись познавательными тропами по заповедным местам и курганам этой местности. Подробнее — visit.telsiai.lt.

Можно отправиться в столицу Аукштайтии Паневежис, известный галереей керамических изделий, драматическим и кукольным театрами, старинной узкоколейкой и многими другими интересными объектами. Или в Кедайняй, который славится не только огурцами, но и богатой историей, культурным наследием католиков и протестантов, евреев и шотландцев.

А можно посетить еще множество замечательных городов и городков нашей страны! Хороших выходных.