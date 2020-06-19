Отдых в Литве. О домиках на деревьях, юртах и вигвамах

Мы продолжаем нашу рубрику “Отдых в Литве”, и сегодня речь пойдет о самых необычных местах для отдыха в нашей стране. Стоит предупредить сразу: все эти варианты — скорее для тех, кто любит новые впечатления и ищет что-то необычное.

Например, как вам понравится отдых в доме, который находится прямо посреди деревьев? И даже не просто посреди деревьев, а на них. И выглядит домик — не как избушка на курьих ножках, а как добротный красивый деревянный дом для романтической пары. Или даже для семьи с ребенком — но в таком возрасте, когда проживание на расстоянии от земли для него не опасно. Сосновый лес вокруг, тишина, природа, абсолютная уединенность — и захватывающие дух панорамы и на лес, и на озеро, которое находится совсем рядом с домом. Люди, которые побывали на таком отдыхе, говорят, что он оставляет незабываемые впечатления. А информацию несложно найти в фейсбуке по поиску: Tree house Molėtai. К слову, похожий сервис есть и в Варене — поиск, соответственно: Varėna Treehouse.

Ну а для тех, кто не стремится к уединению и предпочитает спать все-таки ближе к земле, есть другой, не менее необычный, вариант — отдых в юрте! В региональном парке на озере Мединис есть целая Деревня юрт. Тем, кто даже не догадывается, что представляет собой юрта изнутри — а таких среди нас, я думаю, большинство, — трудно представить себе, что в ней может поместиться до 7 человек. И не просто поместиться, сидя в неудобных позах, а вполне комфортно, и даже роскошно, там проживать. Даже зимой, поскольку юрты обогреваются каминами. Но с теплом у нас сейчас все в порядке, поэтому более актуально, что окружают деревню тоже замечательные пейзажи, сосновый лес и озеро. К слову, выполнены юрты из натуральных материалов, дерева и шерсти. А чтобы посетители не чувствовали себя отрезанными от цивилизации, в каждой юрте есть телевизор, уютная терраса и мини-кухня с холодильником и посудой. Есть там даже ванные комнаты. Больше информации — на странице yurtos.lt.

Еще более необычный вариант — проживание в настоящем индейском жилище типи, который все мы обычно называем вигвамом. Местечко называется Vinetu kaimas и находится в Клайпедском районе, но о нем надо рассказывать отдельно. Такого же отдельного рассказа заслуживает и вейк-парк для любителей водных видов спорта и досуга. Он находится в живописном уголке Литвы на острове озера Зарасас. В нем можно не только поселиться в купольном домике прямо на берегу озера, но и активно провести время. Итак, вариантов для отдыха в нашей стране — множество. И каждый может выбрать для себя самый подходящий.