Listen to «Отдых в Литве. О лесах, садах, долинах и озерах Шяуляйского края» on Spreaker.

Руководство нашей страны, да и наш здравый смысл, рекомендуют нынешним летом удержаться от активных поездок в другие страны. Кроме того, оставаясь на своей территории, мы поможем легче справиться с последствиями карантина тем представителям туристической отрасли, которым приходится непросто. Итак, сегодня мы предлагаем посетить города, леса и поля Шяуляйского края. Знающие люди уверяют, что они не оставят нас равнодушными.

Прежде всего, можно посетить Ботанический сад Шяуляйского университета. Истинные ботаники здесь насладятся изучением почти 5 тысяч видов растений. А если повезет попасть в эти края в момент цветения растений, зрелище будет потрясающее. А еще — несмотря на то, что в наших краях нет настоящих гор, здесь есть самая большая и известная в Балтийских странах коллекция горных растений. Она же — гордость местных жителей. Так что гарантируются и пикники на траве, и базарчик растений, и активный познавательный отдых, и спокойный отдых вдали от городской суеты — выбирать есть из чего.

А еще в этих краях есть озеро Талкшос. С какой стороны к нему ни подъезжай — всегда найдется, что посмотреть и чему восхититься. К северной части озера легче всего попасть от полюбившегося всем Музея котов. В программе — потрясающе красивые пейзажи, отражающиеся в воде, — а значит возможность пополнить свою коллекцию фотографий захватывающими дух снимками. Южный берег озера хорош для любителей водного спорта — или, наоборот, спокойных романтических прогулок. А еще здесь есть самая большая в Литве скульптура животного “Железная лиса”, огромные солнечные часы, водный парк, энергетический лабиринт и полюбившиеся людям водные птицы.

Рядом с озером Талкшос находится городской парк с извилистыми тропками. По ним можно добраться к насыпной горе Салдувес. Когда-то, в давние времена, Салдувский курган использовался для защиты от врагов. А сегодня можно подняться на самую вершину кургана по маленьким ступеням и наслаждаться открывающейся панорамой.

А еще в этих краях находится одно из крупнейших озер Литвы — Рекива. Озеро и окружающее его болото Рекивос входят в список охраняемых природных зон стран Европейского союза Natura 2000. И наконец, можно посетить парк Бурбишского поместья с его прудом, 15-ю островами и 11-ю мостами и мостиками. Будет где погулять! А еще ко всему названному выше можно добавить возможность посещать уютные кафе и рестораны Шяуляйского края, останавливаться на отдых в отелях и усадьбах. А сколько еще таких замечательных мест есть в нашей стране!