Listen to «Отдых в Литве. О незнакомом или неизведанном» on Spreaker.

Продолжаем нашу традиционную рубрику “Отдых в Литве”. И политики, и медики в этом году пока не рекомендуют отправляться в отпуск в дальние края — если, конечно, в этом нет особой необходимости. Благо, мы живем в стране, которую постоянно можно открывать для себя заново. И даже если все главные туристические объекты в Литве вами уже изучены, а все любимые места для отдыха успели наскучить, все равно можно найти много необычного и интересного. Вот только несколько примеров этого. Интересную подборку самых неизведанных мест нашей страны можно найти на страничке портала lithuania.travel организации Keliauk Lietuvoje.

Например, на Киркилайских озерах в Биржайском регионе есть необычная обзорная башня. Она выполнена то ли в форме тонущей лодки, то ли в форме месяца. Высота башни составляет тридцать метров. С нее открывается удивительная панорама на множество озер, которые представляют с собой заполненные водой впадины. Говорят, что летом при определенных погодных условиях эти небольшие озера окрашиваются в разные цвета.

Любителям острых ощущений можно предложить прогуляться по познавательной тропе, которая проложена прямо по поверхности болота Аукштумала. Протяженность тропы — 1200 метров, а дощатая дорожка оборудована поверх так называемой кулгринды, тайной каменной дороги, проходящей в болоте ниже уровня воды. Оказывается, в древности такие кулгринды помогали спасаться от захватчиков.

Любители другого типа острых ощущений — парусного спорта и кайтсерфинга — обычно отправляются на отдых в Свенцеле, на берег Куршского залива. Здесь к их услугам — стихия моря, ветра и дикой природы.

Другие места — удивительное озеро Апваласас, очертания которого напоминают контуры Литвы на карте. Родник Глаз Улы — реки, которая протекает по территории Дзукийского национального парка, одного из излюбленных мест любителей пеших и велосипедных прогулок. Ну а сам родник назван Глазом Улы потому, что на его дне постоянно клубится песок, поднимаемый сильным напором воды.

Наконец, любителям романтики обязательно надо побывать в Музее этнокосмологии, в Молетской обсерватории. Поезжайте в музей в ясную погоду, и бесконечно увлеченные сотрудники музея покажут и расскажут вам много интересного. А если повезет, в конце лета здесь даже можно будет наблюдать метеоритный дождь — настоящий звездопад. И, конечно же, загадывать желания. А сколько еще таких замечательных мест в нашей стране!