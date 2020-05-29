Listen to «Отдых в Литве. О страусах, альпаках, кроликах и прочих детских радостях» on Spreaker.

Как обычно, по пятницам мы делимся идеями о том, где можно отдохнуть в нашей стране. Сегодня речь пойдет о том, куда отправиться с детьми. Понятно, что культурная программа с посещением музеев или с познавательными экскурсиями не всегда подойдет для семей с маленьким ребенком. Если, конечно, эти музеи не специализируются именно на такой категории посетителей. А значит, отличным вариантом могут стать поездки в зоопарки, усадьбы и фермы, где содержатся животные.

Прежде всего это, конечно, Морской музей в Клайпеде, Зоологический сад в Каунасе и контактные зоопарки в Вильнюсе или Каунасе. В этих контактных зоопарках, которые открылись всего несколько лет назад, многих зверюшек можно гладить, держать на руках и расспрашивать о них консультантов, которые расскажут много интересного. А еще, оказывается, в нашей стране есть настоящий Сафари-парк — из тех, которыми раньше мы восхищались только в других странах Находится он в Аникщяйском районе. В этом парке — более 150 животных. И рассматривать их можно, не прогуливаясь рядом с клетками, а разъезжая с гидом на машине по пастбищам и наблюдая страусов, ланей, диких коров, оленей, осликов, пони и лам, свободно разгуливающих практически на свободе. В этом же парке работает пиццерия, есть парк водных аттракционов и много других дополнительных развлечений.

В Тракайском районе есть целая ферма с альпаками. Дети, которые любят этих животных, останутся в восторге — рядом с альпаками можно гулять, их можно гладить, кормить и даже обнимать.

Paukščių kaimas, или “Птичья деревня”, в Игналинском районе. Конечно же, дети смогут увидеть в ней не только птиц, но и коз, овец, домашних уток. Как рассказывают посетители, животные здесь полностью одомашнены, и поэтому дети могут и возиться с ними, и кормить, и даже бегать наперегонки.

В Утенском районе есть “Долина кроликов”. Удивительно, но в этом районе можно познакомиться с кроликами 50 видов — это и пушистые ангорские, и бельгийские или немецкие пятнистые великаны, и многие-многие милые существа самых разных оттенков и уровня пушистости. Их тоже можно гладить. Однако на этой ферме тоже есть не только кролики, но и козы, альпаки, олени, пони, которых мжно кормить морковью или яблоками.

А в городке Рудамина Вильнюсского района есть целый Парк сов. Правда, посещать его рекомендуется по предварительной договоренности, и не в дождливую погоду — чтобы увидеть этих удивительных существ во всей их красоте. Список мест для отдыха с детьми в нашей стране можно продолжать бесконечно, что мы и сделаем в следующих наших выпусках.