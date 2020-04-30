Listen to «Отдых в Литве. Природа, история, отдых для детей — Аникщяй» on Spreaker.

Давайте помечтаем о хорошем. Предположим, что этим летом мы уже сможем вернуться к прежней жизни. А значит, нам захочется активнее перемещаться в пространстве и, конечно же, путешествовать. Куда бы вам хотелось отправиться? Лично я предпочту оставаться этим летом в Литве. К слову, и президент нашей страны Гитанас Науседа рекомендовал обратить внимание на отдых в наших краях. Это и безопасно, и бизнесу страны — отличная поддержка. А чтобы запастись идеями о том, где можно было бы отдохнуть, начнем делать небольшие заметки. Сегодня я предлагаю поговорить об Аникщяй.

Находится этот городок всего в 110 км на север от столицы. А удивительность его в том, что редко где можно встретить на такой небольшой территории такое количество достопримечательностей и развлечений. Итак, наверное, одно из самых популярных — тропа по кронам деревьев. Протяженность ее невелика — всего 300 м, но зато можно буквально дотянуться до верхушек деревьев, а со смотровой площадки высотой 35 метров — полюбоваться панорамой Аникщяйского края. А начинается тропа от гигантского валуна Пунтукаса, второго по величине природного камня в Литве. Кстати, на панорамы Аникщяй можно полюбоваться и со смотровой площадки, расположенной в одной из башен самого высокого костела Литвы — Святого апостола евангелиста Матаса. Сам же костел возведен в начале прошлого века в неоготическом стиле. А еще — в Аникщяй есть Музей ангелов, известный почему-то меньше, чем каунасский Музей чертей.

В том же маленьком Аникщяй есть узкоколейная железная дорога — единственная в своем роде в Литве, по которой по-прежнему можно прокатиться на поезде. Длина трассы — 60 км.

А еще в Анякщяй есть единственный в странах Балтии Музей лошади. Конечно же, здесь не только можно узнать много интересного, но и покататься верхом. А еще — познакомиться с разными ремеслами. К слову, если говорить о развлечениях для детей, то рядом с городом есть и еще одно замечательное место — Парк лабиринтов. Вот уж где — отличный набор безопасных развлечений на открытом воздухе. И это — далеко не весь список того, что можно найти в Аникщяй. А если добавить к этому еще и длинный список отелей и усадеб для отдыха в округе? И — заметьте, — это только один маленький регион. Первый в нашем списке. А сколько еще таких в нашей стране?