Listen to «Отдых в Литве. Топ-12 мест для идеальной фотографии» on Spreaker.

Аккаунты иностранных туристов в социальных сетях пестрят фотоснимками из самых популярных мест нашей страны. Это Палангский мост, Тракайский замок, Гора крестов, столичный Старый город и другие. Однако наших сограждан такими видами уже не удивишь. Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje и туристические информационные центры подготовили список мест, фотографии которых могут привлечь в соцсетях просто море посетителей.

Итак, запоминайте.

Холмы над пропастью

Что связывает Сударгас, известный своими холмами, и Джерома Сэлинджера, автора известного романа “Над пропастью во ржи”? Оказывается, предки писателя происходили именно из этих мест. Недавно на фоне холмов и изгибов Нямунаса была открыта впечатляющая скульптура с цитатой на двух языках. Цитата гласит: “Я защищаю детей, чтобы они не упали в пропасть”.

Sudargas, Šakių r. | Подробнее

Огни старинных грузовиков в темноте

Предприятие Rokiškio sūris дало новую жизнь устаревшим молоковозам — старым грузовикам, которые использовались для перевозки молока. Говорят, самые замечательные фото получаются в сумерках, когда загораются фонари этих машин.

Pramonės g. 3, Rokiškis | Подробнее

Ресторан в цветах

Между Вильнюсом и Каунасом есть ресторан, у которого нет аналогов. Он расположен в теплице среди тысяч цветов. В павильонах растут не только цветы, но и салаты, специи, а также множество ягод и овощей, которые шеф-повара используют в своих кулинарных изысках. Поэтому фотографироваться можно не только на фоне тепличных джунглей, но и с вкусной алхимией в тарелке.

Triliškių km., Žiežmariai | Подробнее

Солнечный закат возле Жальгириса

Самый “инстаграмный” объект в Каунасе сегодня, пожалуй, — розовый слон на улице Е. Ожешкиене. Однако есть у него и серьезный конкурент — световая инсталляция: буквы ŽALGIRIS на Нямунском острове около Žalgirio арены особенно впечатляюще выглядят на фоне солнечного заката.

Karaliaus Mindaugo pr.50, Kaunas | Подробнее

Джазовая улица

Вы думали, что Кедайняй известен только огурцами и наследием шотландцев? Оказывается, нет. Еще есть джаз. Ежегодно в августе в Старом городе Кедайняй проходит фестиваль Broma Jazz. А в самом его эпицентре открывается единственная в Европе Джазовая улица!

Džiazo gatvė, Kėdainiai | Подробнее

Фонтан в колбе

Фонтан местечка Бутримонис известен как один из самых красивых фонтанов в Литве — в официальных выборах он уступил только Друскининкайскому, Утенскому и Мариямпольскому. Это единственный в своем роде вихревой фонтан в колбе, который вечерами еще и светится. Будете фотографироваться — обратите внимание и на площадь, на которой фонтан находится, потому что это — единственная треугольная площадь в стране.

Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r. | Подробнее

Космический читальный зал

В читальне можно почувствовать себя как на Луне. Отправляясь в зону отдыха Vytautas Mineral SPA, не забудьте телефон. В помещении в форме купола — впечатляющие рисунки художника Пятраса Линцявичуса, которые помогают буквально почувствовать себя на другой планете.

Birštonas | Подробнее

Качели на воде

Литовцы могут гордиться не только Балтийским, но и Дзукийским морем — озером Дуся, известным тем, что волны в нем — как в настоящем море. Качели, которыми славится это место, оборудованы прямо на воде. А значит, здесь можно сделать фото, которое сравнится со сделанным на острове Бали.

Seirijų g. 2, Metelių k. Lazdijų r. | Подробнее

Кабан на дороге

Не пугайтесь, если увидите возле лесной дороги, ведущей из Батнявской сянюнии в Кулаутува большого черного кабана. Это — творение не природы, а художника Т. Восилюса из смолы.

Panemunės ir Tamaros gatvių sankirta, Virbaliūnų kaimas, Batniavos sen., Kauno r. | Подробнее

Ботинки рыбака

На Молетских озерах себя прекрасно чувствуют не только отдыхающие, но и скульптуры. Одна из самых новых — ботинки рыбака, которые можно и примерить. Кстати, невидимый рыбак забросил в озеро Пастовелис самый большой в стране поплавок. Хотите узнать, какая добыча?

Jaunimo g., Molėtai | Подробнее

Самое красивое место для пробуждения

Сонное побережье, желтеющие вдалеке дюны, голоса бесчисленных птиц и рыбаки, кружащие в гавани. Такие утренние часы ожидают в кемпинге в Древерне. Среди уютных домиков, пахнущих натуральной древесиной, находится и знаменитая смотровая башня Древерны, где можно посидеть на свежем воздухе и насладиться потрясающими видами.

Pamario g. 14, Dreverna | Подробнее

Прозрачные лодки

Представьте, что вы скользите по поверхности озера Плателяй и через прозрачное дно лодки видите водных животных, растения, затонувшую яхту или даже окутанную легендами Gelmių mergelę. Незабываемые впечатления гарантированы. Особенно если вы отправитесь в путешествие с гидом по ночному озеру.

Plateliai | Подробнее

(Источник: https://www.lithuania.travel/lt)