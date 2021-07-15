Отдых в Литве: ТОП-9 мест для отличной фотографии

Те, кто любят путешествовать по Литве, знают, что у нас есть не только Тракайский замок, Гора крестов, столичный Старый город, Палангский мост и другие знакомые туристам объекты. Напомним еще о нескольких местах, которые подходят для отличной фотографии.

1. ХОЛМЫ НАД ПРОПАСТЬЮ

Что связывает Сударгас, известный своими холмами, и Джерома Сэлинджера, автора известного романа “Над пропастью во ржи”? Оказывается, предки писателя происходили именно из этих мест. На фоне холмов и изгибов Нямунаса установлена впечатляющая скульптура с цитатой на двух языках. Цитата гласит: “Я защищаю детей, чтобы они не упали в пропасть”. (Sudargas, Šakių r. Подробнее)

2. СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ ВОЗЛЕ ЖАЛЬГИРИСА

Самый “инстаграмный” объект в Каунасе – конечно же, розовый слон на улице Е. Ожешкиене. Но если уж заезжать в гости в Каунас, то можно заглянуть и на Нямунский остров. Световая инсталляция – буквы ŽALGIRIS около Žalgirio арены – особенно впечатляюще выглядят на фоне солнечного заката.

3. ДЖАЗОВАЯ УЛИЦА

Вы думали, что Кедайняй известен только огурцами и наследием шотландцев? Оказывается, нет. Еще есть джаз. Ежегодно в Старом городе Кедайняй проводится фестиваль Broma Jazz. А в самом его эпицентре – единственная в Европе Джазовая улица! (Džiazo gatvė, Kėdainiai)

4. ФОНТАН В КОЛБЕ

Фонтан местечка Бутримонис известен как один из самых красивых фонтанов в Литве – в опросах он уступает только Друскининкайскому, Утенскому и Мариямпольскому. Это единственный в своем роде вихревой фонтан в колбе, который вечерами еще и светится. Будете фотографироваться – обратите внимание и на площадь, на которой фонтан находится, потому что это – единственная треугольная площадь в стране. (Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r. )

5. КОСМИЧЕСКИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В Бирштонской читальне можно почувствовать себя, как на Луне. Отправляясь в зону отдыха Vytautas Mineral SPA, не забудьте телефон, чтобы сделать фотографии. В помещении в форме купола – впечатляющие рисунки художника Пятраса Линцявичуса, которые помогают буквально почувствовать себя на другой планете. (Birštonas)

6. КАЧЕЛИ НА ВОДЕ

Литовцы могут гордиться не только Балтийским, но и Дзукийским морем – озером Дуся, известным тем, что волны в нем – как в настоящем море. Качели, которыми славится это место, оборудованы прямо на воде. А значит, здесь можно сделать замечательное фото – для этого даже не надо выбираться на заморские курорты. (Seirijų g. 2, Metelių k. Lazdijų r.)

7. БОТИНКИ РЫБАКА

На Молетских озерах себя прекрасно чувствуют не только отдыхающие, но и скульптуры. Например, ботинки рыбака, которые можно и примерить. Кстати, невидимый рыбак забросил в озеро Пастовелис самый большой в стране поплавок. Ради отличной фотографии можете порыбачить и вы. (Jaunimo g., Molėtai)

8. САМОЕ КРАСИВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

Сонное побережье, желтеющие вдалеке дюны, голоса бесчисленных птиц и рыбаки, кружащие в гавани. Такие утренние часы ожидают в кемпинге в Древерне. Среди уютных домиков, пахнущих натуральной древесиной, находится и знаменитая смотровая башня Древерны, где можно посидеть на свежем воздухе и насладиться потрясающими видами. (Pamario g. 14, Dreverna. Подробнее)

9. ПРОЗРАЧНЫЕ ЛОДКИ

Представьте, что вы скользите по поверхности озера Плателяй и через прозрачное дно лодки видите водных животных, растения, затонувшую яхту или даже окутанную легендами Gelmių mergelę. Незабываемые впечатления гарантированы. Особенно если вы отправитесь в путешествие с гидом по ночному озеру. (Plateliai. Подробнее)

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