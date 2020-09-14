Listen to «Отдых в Литве. Убежать подальше от цивилизации» on Spreaker.

Пока позволяет погода — и пока осень только-только начинает золотить листву, — самое время отправиться в поездку в какой-нибудь дальний уголок нашей страны, где можно побыть на природе вдали от шума трасс и городов, и отдохнуть от всех повседневных забот. А за помощью обратимся к информации Агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje.

Начнем наше путешествие с городка Плателяй. Если повезет с погодой, можно на велосипеде объехать одноименное озеро по познавательным тропинкам и полюбоваться замечательными пейзажами. Если посмотреть на озеро, расположенное в самом центре Жемайтийского национального парка, с высоты птичьего полета, может показаться, что его рисунок придуман специально для того, чтобы вызывать восхищение. Среди вод озера находится немногим меньше десяти живописных островов, на одном из которых находится замок. К слову, в духе времени в этом регионе можно посетить единственный в Европе Музей ритуальных масленичных масок, и узнать, в каких масках отмечали праздники наши предки.

Если говорить об озерах, то в Зарасайском районе есть озеро Авилис, в который впадает 15 рек, а на самом озере находится 31 остров. А на юго-западе Литвы — озеро Виштитис, известное своей кристально-прозрачной водой и впечатляющими пейзажами вокруг.

Возвращаюсь к теме ухода от реальности. Можно отправиться в Дзукию, в лесах которой затерялась небольшая этнографическая деревня Зервинос. Попав сюда, можно ощутить, что время — понятие относительное, и в этом уголке страны оно течет гораздо медленнее, чем в больших городах. Специалисты в области туризма обещают, что аутентичная деревянная архитектура, резные ставни и украшения на избах, старинные деревянные кресты перенесут нас на несколько сотен лет в прошлое.

А в деревне Стелмуже на границе с Латвией можно попасть еще в более глубокое прошлое. Здесь растет одно из самых древних деревьев во всей Европе — огромный дуб возрастом 1,5-2 тысячи лет. Для того чтобы обхватить его 13-метровый ствол, понадобится 8-9 человек. А если представить себе, что за время жизни этого гиганта успело пройти много веков, а мимо него проезжали и местные князья, и крестоносцы, и шведские или наполеоновские воины.

Ну а полюбоваться другими древними деревьями, надышаться чистым осенним воздухом можно, если отправиться в сторону Лабанорской пущи. Бесконечные леса, озера и реки — всю эту красоту природы можно увидеть с 36-метровой обзорной башни Миндунай.