Listen to «Отдых в Литве. Воздушные шары в столице и праздник города в Алитусе» on Spreaker.

Сегодня мы продолжаем рассказывать о том, какие мероприятия посетить и что интересного можно увидеть в нашей замечательной стране.

Прежде всего хочу сказать, что если в процесс снова не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы — то есть, бури и ураганы, то столичные жители смогут стать свидетелями невероятно красочного зрелища — чемпионата воздушных шаров. В них планируют принять участие более двух десятков спортсменов не только из Вильнюса, но и из других городов Литвы, а также из Латвии. При благоприятной погоде за весь чемпионат, а он стартовал вчера вечером, планировалось подниматься пять раз — ранним утром и вечером, перед заходом солнца. Понятно, что природа в этом году мало считается с нашими планами, но на всякий случай скажу, что программа соревнований включает полеты утром, с 5 до 8 часов, и вечером, с 20:00 до 22:00 из парка Вингис. Завершается чемпионат в воскресенье утром.

Ну а любители хоть небольших, но массовых мероприятий в субботу могут отправиться в Алитус, ведь там пройдет традиционный День города. Организаторы отмечают, что в этом году, конечно же, он не будет таким, каким бывал обычно — с праздничными шествиями, большими концертами, массовыми мероприятиями, фейерверками и другими атрибутами праздника. Зато День города пройдет тепло и уютно. Проводиться он будет в разных местах города. Это будут и концерты, и развлечения для детей, и фильмы для всей семьи, и вернисаж настенной живописи, и велосипедный заезд, и многое другое. Полную программу мероприятия можно найти на страницах портала kasvyksta.lt (renginiai.kasvyksta.lt/83187/alytaus-miesto-gimtadienis-namai-suartina)

Ну а еще можно будет пройтись в городе по бело-розовому мосту и полюбоваться окрестностями, прогуляться по центральной площади и побывать в городском саду, который славится своими цветниками, съездить в Региональный парк излучин Нямунаса и полюбоваться уникальными ландшафтами, сформированными этой рекой, а также отдохнуть и подкрепиться в многочисленных ресторанчиках этой местности.