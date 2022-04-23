«Отдыхай ответственно»: 5 правил, за нарушение которых может грозить штраф

В нашей стране началась акция «Отдыхай ответственно», которая продлится до конца лета. В рамках акции сотрудники природоохраны подготовили памятку о том, как вести себя на природе «правильно».

Есть пять основных правил, о которых важно помнить, чтобы и совесть оставалась чистой, и чтобы по незнанию не пришлось платить штраф.

Как поясняют сотрудники природоохраны, цель акции – предупредить нанесение ущерба экологии на водоемах, в лесах и в заповедных зонах. С этой целью сотрудники Департамента охраны окружающей среды будут патрулировать и участки, прилегающие к водоемам, и другие территории. Они обещают обращать внимание на то, как соблюдаются экологические требования при отдыхе на воде, в лесу, в заповедных зонах.

5 самых важных правил, о которых нельзя забывать, отдыхая на природе

1. Если вы подъезжаете к водоему на машине, не забывайте о линии охраны побережья. Автотранспортные средства запрещено оставлять ближе 25 м от берега водоема.

За нарушение грозит предупреждение или штраф в размере от 30 до 140 евро.

2. До и во время рыбной ловли следует собрать все коммунальные отходы в радиусе 5 метров от места рыбалки и затем вывезти их в контейнеры для сбора отходов. Исключение – случаи, когда рыбалка проводится с постоянной сменой места, подводная рыбалка или ловля рыбы с водного транспортного средства.

Нарушение этих правил влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 10 до 60 евро.

3. Правила посещения леса предусматривают, что въезжать в лес и перемещаться по нему на автотранспортном средстве можно только по дорогам. Парковать транспортное средство в лесу можно только на специально предназначенных для этого стоянках или на обочине дороги. При этом следует следить за тем, чтобы не мешать проезду других транспортных средств. При парковке машины на обочине надо стараться не наезжать на мох, лишайники, ягодные места.

Незаконный проезд по траве, участкам леса на машине влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 20 до 140 евро. Незаконный проезд автотранспортом через травяной или лесной покров, в результате которого они повреждаются или уничтожаются, наказывается штрафом в размере от 140 до 300 евро.

Водители также должны знать, что территория, на которой есть признаки проезда или парковки автомобилей, не считается дорогой или автостоянкой. Так что «разъезженные» луг или лесной покров — это не дорога.

4. При посещении леса важно не забывать, что правила запрещают физическим лицам разводить костры и использовать открытый огонь. Исключение – специально оборудованные и обозначенные площадки для костров в местах массового отдыха. Нельзя также бросать непотушенные спички, окурки и другие вещи, которые могут вызвать пожар.

Нарушение этих требований влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 20 до 50 евро. Кроме того, может назначаться штраф в размере от 50 до 110 евро руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам.

5. Отдыхающим, которые относятся к природе ответственно, не нужно напоминать о том, что на природе нельзя мусорить. К сожалению, нарушители все равно есть. Поэтому важно помнить, что за мусор на природе можно получить штраф в размере от 20 до 50 евро.

Кроме того, сотрудники природоохраны напоминают, что если не будет сразу же наведен порядок ​​и экологи зафиксируют реальный ущерб, нанесенный природе, виновные лица должны будут его компенсировать. Суммы могут быть значительными.

Департамент защиты окружающей среды призывает всех беречь природу и вести себя ответственно. А о каких-либо нарушениях правил или обнаруженном загрязнении окружающей среды и т.д. – сообщать по номеру экстренной помощи 112.

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