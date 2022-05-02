Отдыхать в Греции и Италии станет проще

Власти Греции и Италии готовятся к приему туристов. Перед началом летнего туристического сезона обе страны отказались от большей части ковидных ограничений.

В Греции отменены все ковидные правила для пассажиров международных и внутренних авирейсов. Осталось в силе только требование находиться в маске в салоне самолета и в аэропорту.

Между тем туристам, прибывающим в Италию, теперь не нужно заполнять анкету путешественника. В Италии отменили также «зеленый паспорт». Однако ношение масок в общественном транспорте, кинотеатрах и медучреждениях пока остается обязательным.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.