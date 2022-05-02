Covid-19

Отдыхать в Греции и Италии станет проще

Автор R•RADIO

Власти Греции и Италии готовятся к приему туристов. Перед началом летнего туристического сезона обе страны отказались от большей части ковидных ограничений.

Отдыхать в Греции и Италии станет проще

В Греции отменены все ковидные правила для пассажиров международных и внутренних авирейсов. Осталось в силе только требование находиться в маске в салоне самолета и в аэропорту.

Между тем туристам, прибывающим в Италию, теперь не нужно заполнять анкету путешественника. В Италии отменили также «зеленый паспорт». Однако ношение масок в общественном транспорте, кинотеатрах и медучреждениях пока остается обязательным.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Кипр упростил правила въезда для туристов

Кипр упростил правила въезда для туристов

Автор R•RADIO
На мероприятиях снова можно быть в масках, а не в респираторах

На мероприятиях снова можно быть в масках, а не в респираторах

Автор R•RADIO
Медицинские маски в младшей школе больше не нужны

Медицинские маски в младшей школе больше не нужны

Автор Анжелика Орлёнок
Правила, которые действуют в Литве для туристов из разных стран

Правила, которые действуют в Литве для туристов из разных стран

Автор R•RADIO
Смягчены требования для прибывающих в Литву из стран Еврозоны

Смягчены требования для прибывающих в Литву из стран Еврозоны

Автор R•RADIO
Изменения в правилах для людей, прибывающих из стран ЕС

Изменения в правилах для людей, прибывающих из стран ЕС

Автор R•RADIO
Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

Автор Анжелика Орлёнок
Новые меры управления коронавирусом COVID-19. Список изменений

Новые меры управления коронавирусом COVID-19. Список изменений

Автор R•RADIO
У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»

У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»

Автор R•RADIO