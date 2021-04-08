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Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет

Автор Эвелина Никанорова 22
Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет

Отец в наказание отобрал у сына игровую приставку и вернул ее спустя 18 лет — после того, как вспомнил, куда спрятал.

Пользователь Reddit cbelt3 рассказал, что однажды конфисковал у сына игровую консоль после того, как тот не выполнил домашнее задание. Он пообещал ребенку вернуть Game Boy через неделю.

Чтобы мальчик не сумел самостоятельно добраться до приставки, отец постарался хорошо спрятать ее. Когда настало время возвращать сыну игрушку, cbelt3 не смог этого сделать, так как забыл, куда положил ее. В итоге, мужчина нашел приставку через 18 лет.

«Я решил пожертвовать на благотворительность несколько пальто, которые долго не носил. В кармане одного из них, произведенного в 1930-х годах, я нашел его приставку. И включил ее. Она работала. На экране появился покемон», — подчеркнул cbelt3.

Отец вставил в прибор новые батарейки и вернул его своему 28-летнему сыну. Получив приставку, сын смеялся пять минут.

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