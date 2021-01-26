Отказ от курения. Есть ли менее вредная альтернатива сигарете?

О вреде сигарет говорилось, и говорится, и каждый курящий сам прекрасно понимает, какому риску он себя подвергает. Так что сигареты – однозначный вред.

А вот системы нагревания табака – меньшее ли это зло? Можно ли такие варианты рассматривать как средство, помогающее избавиться от зависимости? На этот вопрос мы попросили ответить руководителя поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павла Осипова.

– Тут, конечно, несколько отличается мнение систем здравоохранения в разных странах. То есть, тоже они придерживаются разных концепций. В некоторых европейских – вообще, в мире – в некоторых странах, например, в Великобритании, это официально поддерживается, т.е. системой здравоохранения, что да, курящий человек, которому трудно избавиться от своей привычки, он как такой альтернативный вариант, который менее вреден, может курить так называемые электронные сигареты. И есть исследования, которые показывают, что они менее вредны.

В других странах, например, у нас, этой позиции не придерживаются, считается, что нужно отказываться полностью от курения. Ну, в этом тоже есть свой резон. Хотя позиция – она такая, скажем, более догматическая. Лично я считаю, что принцип снижения вреда – он, все-таки, вполне рационален. Его иногда можно применять. Либо как переходный период, либо как альтернативный способ помощи людям. Потому что, насколько позволяет в данный момент наука сказать, то есть исследования, что действительно электронные сигареты – их аналоги – они, действительно, наносят чуть-чуть меньше вреда, чем обычные сигареты.

Лечение, конечно, всегда зависит от того, какую цель перед собой ставит сам человек, который обратился за помощью. Если его целью становится полный отказ от курения, – конечно, самая лучшая цель, – то да, есть, действительно, много способов, как это сделать. Есть заместительная терапия, с помощью пластырей, с помощью ингаляторов, жвачек специальных. Есть также медикаментозное лечение, которое позволяет избежать развития абстинентного синдрома так называемого – тяжких последствий от отказа, от внезапного отказа от курения. Они понижают тягу и позволяют безопасно, и с гораздо более высокой эффективностью, отказаться от курения. То есть, таких медикаментов уже несколько.

То есть, сейчас есть много способов. Если целью является отказ от курения – есть способы. Если целью является просто понижение вреда от курения, но сам человек не хочет отказываться от никотина, – тоже есть способы. Тут все зависит от той цели, которую выдвигает сам человек. А отказ от курения – он подразумевает под собой конкретный план, со своими стадиями, шагами. И самому, конечно, сделать это возможно, но эффективность этого гораздо меньше. Ну, самому, наверное, можно многое сделать. Даже можно – ну, я не знаю, – и автомобиль самому построить. Вопрос только, зачем. Если есть специалисты и способы, которыми это можно сделать гораздо проще, безопаснее, эффективнее.