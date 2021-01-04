Новости

Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

Автор RUSRADIO LT 46
Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

До 10 января в храмах Литвы продлены ограничения, связанные с пандемией. Среди них – отказ от публичных служб.

Храмы остаются открытыми, чтобы верующие могли молиться в частном порядке, исповедоваться, принимать причастие по договоренности со священником. Священники дежурят в храмах и принимают верующих. Проведение церковного отпевания и прочих таинств проводится только в круге ближайших членов семьи. Верующих призывают следить за службами, транслируемыми по интернету, телевидению, радио.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Кристина Орбакайте рассказала, как проведёт Новый год

Кристина Орбакайте рассказала, как проведёт Новый год

Автор RUSRADIO LT
Дима Билан: альбом «Вторая жизнь»

Дима Билан: альбом «Вторая жизнь»

Автор Эвелина Никанорова
Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Автор RUSRADIO LT

Центр науки и инноваций “MOKSLO SALA”

Автор RUSRADIO LT
Ольга Серябкина - ZODIAC

Ольга Серябкина выпустила сингл «ZODIAC»

Автор RUSRADIO LT

Прогнозы насчет карантина и новый список стран, пораженных COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Принц Гарри и Меган Маркл: подкасты для Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл: подкасты для Spotify

Автор Эвелина Никанорова
Обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения

Обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения

Автор RUSRADIO LT

Продолжается выдача таблеток йода

Автор RUSRADIO LT