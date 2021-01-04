Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

До 10 января в храмах Литвы продлены ограничения, связанные с пандемией. Среди них – отказ от публичных служб.

Храмы остаются открытыми, чтобы верующие могли молиться в частном порядке, исповедоваться, принимать причастие по договоренности со священником. Священники дежурят в храмах и принимают верующих. Проведение церковного отпевания и прочих таинств проводится только в круге ближайших членов семьи. Верующих призывают следить за службами, транслируемыми по интернету, телевидению, радио.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.