Открылись детские сады для детей работающих родителей

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В Вильнюсе и Клайпеде открылось около половины детских садов. В Каунасе работают два учреждения. В столице свою работу начали и несколько начальных школ, т.к. самоуправление столицы решило обеспечить присмотр и за учениками начальных классов.

В Вильнюсе с понедельника открылись 95 из 137 детских садов для детей, чьи родители должны выходить на работу.

Как рассказала Delfi вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, “в части детских садов по 1-3 ребенка, в других садах в группах по 6-8 детей. В среднем в детских садах откроется по 2-3 группы».

Начали также работать и 23 начальные школы, которые приняли около 100 учеников. По заверениям вице-мэра, работают и частные детские сады.

В фейсбуке распространили список требований для детских садов, который представил вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

“Речь идет о присмотре за детьми, а не их воспитании и обучении. Около входа в детский сад должны быть дезинфекторы, и находиться они должны в таком месте, где до них не смогут дотянуться дети. Родители должны оставлять детей у ворот, где их принимают работники детсада. Если у ребенка школьного возраста есть братья и сестры, то такого ребенка могут оставлять с младшими братьями и сестрами в детском саду. Воспитательницы должны пользоваться защитными средствами: масками, респираторами, защитными щитками, одноразовыми перчатками”.

Как отмечало ранее Министерство здравоохранения в своем пресс-релизе, в детские сады нельзя приводить детей, которые живут вместе с бабушками и дедушками, находящимися в зоне риска.

Упоминается, что в Вильнюсе отключено отопление, поэтому в помещениях детских садов холодно. Правда, Витаутас Миталас уточнил порталу Delfi, что отопление в тех детских садах, где будут дети, включат.

Примерно такой же порядок будет и для школьников, посещающих начальные классы. Как сказал Витаутас Миталас, таких детей не будет много. Навык у школ уже есть, т.к. их посещали дети из семей медиков и полицейских.

Вице-мэр столицы Эдита Тамошюнайте сказала, что детям носить маски не придется. И даже работники детских садов в масках будут только встречать родителей у дверей садов и школ. Отдавая ребенка, родители также должны быть в масках.

«Советуем максимально соблюдать дистанцию: 4-5 кв. м на одного ребенка. Если соберется больше одной группы, то дети из разных групп не должны контактировать», – сказала вице-мэр. По ее словам, в каждой группе будет не больше 10 детей.

Что касается требования оставлять детей на несколько часов, Тамошюнайте сказала, что это родителям ничем не поможет.

«Наоборот, учебные заведения будут работать с 7 до 19 ч. При необходимости ребенок может быть в саду и дольше», – заверила она.

Как рассказала заведующая отделом образования Клайпедской мэрии Лайма Прижгинтиене, в Клайпеде открылось 29 садиков из 52. В них принимали детей, чьи родители должны были выйти на работу. По ее словам, начальные школы Клайпеда открывать не планирует, поскольку конкретных требований обеспечить присмотр и за школьниками пока нет.

В Каунасе в понедельник работали два садика. Ранее в них принимали детей медиков и полицейских, которые во время карантина не могли работать удаленно. Теперь туда приняли детей, родители которых с понедельника вышли на работу. Об этом рассказал советник мэра Каунаса Томас Ярушявичус. Также он рассказал, что в ближайшее время будет принято решение об открытии других дошкольных и школьных учреждений.