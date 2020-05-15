Открылись границы стран Балтии

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С сегодняшнего для открываются границы стран Балтии. При этом Государственный пограничный департамент утверждает, что проверки на границе все равно проводиться будут.

Просто, по словам пограничников, они станут короче. Помимо этого, проезжающим не нужно будет обосновывать цель своего путешествия, к ним также не будет применяться требование 14-дневной самоизоляции. Для удобства путешественников с сегодняшнего дня открыты и появятся дополнительные контрольно-пропускные пункты.