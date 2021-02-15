Covid-19 Новости

Открылись салоны красоты и некоторые магазины

Автор RUSRADIO LT 40

С сегодняшнего дня салоны красоты и магазины с отдельным входом открывают свои двери.

Работников этих сфер бизнеса призывают регулярно профилактически тестироваться на коронавирус. Расходы за проведенные тесты будут частично компенсированы.

И тем не менее, как сообщают представители горячей линии коронавируса 1808, люди, которые возвращаются на свои рабочие места, не спешат тестироваться. За период с четверга по воскресенье тест на коронавирус сдали около полутора тысяч человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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