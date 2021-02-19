Открывается первая школа с контактным обучением

В понедельник, 22 февраля, в Вильнюсе откроется первая школа с контактным обучением.

Для пилотного проекта Вильнюсское самоуправление выбрало прогимназию им. князя Гедиминаса. В неё вернутся 32 класса из 35. Остальным ученикам будет обеспечено дистанционное обучение.

Тестирование детей и их семей уже началось. Если у кого-то из членов семьи будет положительный тест на COVID-19, ребёнок останется дома на 2-недельной самоизоляции, а обучение будет проходить дистанционным образом. Необходимо отметить, что тестирование учителей и учеников будет осуществляться каждую неделю.

Школа будет придерживаться всех требований безопасности: классы не будут пересекаться между собой, между учениками будет обеспечено безопасное расстояние и т.п. Если эксперимент с контактным обучением себя оправдает, в будущем возможно открытие большего количества общеобразовательных учреждений.

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