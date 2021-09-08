Открывается виртуальная библиотека ELVIS для незрячих людей

Завтра открывается обновленная виртуальная библиотека ELVIS – самая большая в Литве платформа озвученных книг. В этой виртуальной библиотеке хранятся цифровые ресурсы для незрячих и слабовидящих людей.

Эта виртуальная библиотека содержит электронные издания для людей, которые по разным причинам не могут читать обычный печатный текст. По данным Литовского института гигиены, в Литве насчитывается более 0,5 миллиона таких людей – это означает, что каждый из нас знает хотя бы одного потенциального посетителя ELVIS.

Запуск виртуальной библиотеки ELVIS состоится завтра, 9 сентября, в 11 часов утра на сайте elvis.zoomtv.lt.