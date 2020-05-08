Listen to «Открываются спортивные и игровые площадки. Ограничения остаются» on Spreaker.

С сегодняшнего дня открываются спортивные и детские игровые площадки, которые до сего момента были огорожены. Однако Вильнюсский муниципалитет обращает внимание на тот факт, что по-прежнему необходимо следовать рекомендациям медицинских работников: соблюдать безопасную дистанцию, носить маски, избегать физического контакта.

Чтобы защитить здоровье жителей Вильнюса, во время пика карантина муниципалитет временно ограничил доступ к детским игровым и спортивным площадкам, а также тренажерам на открытом воздухе, баскетбольным, футбольным, волейбольным, теннисным кортам, шахматным столам, столам для настольного тенниса. В общей сложности было временно огорожено более 600 мест отдыха, популярных у жителей Вильнюса.