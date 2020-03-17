Отложенные декларации и 10 мер правительства
Накануне Правительство Литвы приняло пакет беспрецедентных мер по поощрению экономики, задача которых — помочь населению и бизнесу смягчить последствия, вызванные пандемией коронавируса, — сообщает портал ru.delfi.lt. Общая сумма, которую предусмотрено выделить на эти меры, составляет 5 млрд евро, из них 1 млрд евро направится на стимулирование экономики, по полмиллиарда — на здравоохранение, а также сохранение рабочих мест и поддержание ликвидности предприятий.
Десять мер, утверждённых правительством.
- Чистый лимит государственных заимствований повышается с 900 млн до 5,4 млрд евро.
- С целью сохранения рабочих мест правительство погасит часть выплат работникам за простои. Доля средств государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро).
- Для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, вводится фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц.
- Будет предоставлена возможность отложить или распределить на более длительный срок плату за электричество или газ государственной компании Ignitis.
- Пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пени не будут взиматься. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пени, приостановятся также действия по взысканию налоговых недоплат.
- Средства инвестиций Евросоюза будут перераспределены на такие сферы, как здравоохранение, занятость и предпринимательство.
- Лимит гарантий Гарантийного фонда сельскохозяйственных кредитов и агентства поддержки предпринимательства Invega повышается на 500 млн евро.
- Будут ускорены программы инвестиций (1,2 млрд евро) посредством ускорения платежей и повышения интенсивности финансирования.
- «Размораживаются» средства Дорожной программы и Программы, связанной с изменениями климата, ускоряется также программа реновации многоквартирных домов.
- Банк Литвы (Центробанк) снижает средства регулирования, чтобы увеличить потенциал кредитования банков на 2,5 млрд евро.
В свою очередь, Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией откладывает срок заполнения деклараций и уплаты подоходного налога граждан с 4 мая до 1 июля 2020 года.
Увеличивается и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам. «Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля», — отметила представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.
Кроме того, Налоговая инспекция отмечает, что в марте не будет объявляться о начале декларирования доходов, однако, поскольку срок продлевается до 1 июля, у людей будет время на заполнение деклараций. О начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно. Следует напомнить, что из-за объявленного в стране карантина Государственная налоговая инспекция предоставляет все услуги и консультации дистанционно.