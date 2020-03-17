Отложенные декларации и 10 мер правительства

Накануне Правительство Литвы приняло пакет беспрецедентных мер по поощрению экономики, задача которых — помочь населению и бизнесу смягчить последствия, вызванные пандемией коронавируса, — сообщает портал ru.delfi.lt. Общая сумма, которую предусмотрено выделить на эти меры, составляет 5 млрд евро, из них 1 млрд евро направится на стимулирование экономики, по полмиллиарда — на здравоохранение, а также сохранение рабочих мест и поддержание ликвидности предприятий.

Десять мер, утверждённых правительством.

Чистый лимит государственных заимствований повышается с 900 млн до 5,4 млрд евро. С целью сохранения рабочих мест правительство погасит часть выплат работникам за простои. Доля средств государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро). Для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, вводится фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц. Будет предоставлена возможность отложить или распределить на более длительный срок плату за электричество или газ государственной компании Ignitis. Пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пени не будут взиматься. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пени, приостановятся также действия по взысканию налоговых недоплат. Средства инвестиций Евросоюза будут перераспределены на такие сферы, как здравоохранение, занятость и предпринимательство. Лимит гарантий Гарантийного фонда сельскохозяйственных кредитов и агентства поддержки предпринимательства Invega повышается на 500 млн евро. Будут ускорены программы инвестиций (1,2 млрд евро) посредством ускорения платежей и повышения интенсивности финансирования. «Размораживаются» средства Дорожной программы и Программы, связанной с изменениями климата, ускоряется также программа реновации многоквартирных домов. Банк Литвы (Центробанк) снижает средства регулирования, чтобы увеличить потенциал кредитования банков на 2,5 млрд евро.

В свою очередь, Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией откладывает срок заполнения деклараций и уплаты подоходного налога граждан с 4 мая до 1 июля 2020 года.

Увеличивается и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам. «Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля», — отметила представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Кроме того, Налоговая инспекция отмечает, что в марте не будет объявляться о начале декларирования доходов, однако, поскольку срок продлевается до 1 июля, у людей будет время на заполнение деклараций. О начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно. Следует напомнить, что из-за объявленного в стране карантина Государственная налоговая инспекция предоставляет все услуги и консультации дистанционно.