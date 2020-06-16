Listen to «Отмена карантина. О защитных масках, путешествиях и о личной ответственности» on Spreaker.

Сегодня, 16 июня, в 24:00 отзывается карантин, который был введен в нашей стране с 16 марта. При этом, режим экстремальной ситуации по-прежнему остается в силе.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, не исключено, что карантин придется вводить и в будущем. Однако, скорее всего, это будет экстренное введение карантина в очагах заражения, если они будут появляться.

Медицинские учреждения понемногу возобновляют плановые услуги. По данным Минздрава, сейчас это примерно 75% поликлиник, 85% больниц и почти столько же — стоматологических кабинетов. При этом по возможности часть услуг по-прежнему рекомендуется оказывать дистанционно.

Некоторые государственные учреждения с введением карантина продолжат принимать посетителей по предварительной записи. В Государственную налоговую инспекцию для этого можно позвонить по короткому номеру 1882, в “Содру” — 1883. По этому же номеру можно обратиться за консультацией и в Службу занятости. Конечно же, можно это сделать и через интернет, на страницах указанных служб.

Ношение защитных масок. И министр здравоохранения, и другие официальные лица не раз отмечали: с 17 июня ношение масок в общественных местах будет не обязательным, а рекомендательным. Однако к этой рекомендации стоит отнестись серьезно. Если у нас сохранится привычка надевать маску в местах большого скопления людей, в магазинах, на рынках, в общественном транспорте, то, возможно, второй волны коронавируса нам и удастся избежать. К слову, Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое отношение к защитным маскам и также рекомендует носить их в местах скопления людей — там, где трудно соблюдать физическую дистанцию.

Должны осознавать свою ответственность люди, которые возвращаются из стран с неблагоприятной статистикой заболеваемости. Минздрав нашей страны опубликовал список стран, где за последние две недели уровень заболеваемости был выше 25 случаев на 100 тысяч жителей. В этом списке — 45 государств. В их числе Беларусь, Великобритания, Португалия, Россия, США, Швеция и другие. По возвращении из этих стран следует в течение двух суток зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья и 14 дней провести в самоизоляции. Отмечается, что это рекомендация, однако в случае, если она будет проигнорирована и человек заразит других людей, ему может грозить административная или уголовная ответственность. Список стран всегда можно найти на странице Минздрава sam.lrv.lt.

Напоминаем, что на сегодняшний день нашу страну пока не могут посещать жители Швеции, Португалии и Соединенного Королевства. Двухнедельная изоляция обязательна для иностранцев, прибывающих из Бельгии. К слову, рекомендации по поездкам в другие страны Евросоюза можно найти на страничке reopen.europa.eu. Проект «Открой ЕС вновь» создан Еврокомиссией для того, чтобы жители Евросоюза могли оперативно найти информацию о правилах посещения той или иной страны и о возможных ограничениях.

Напомним, что по возможности рекомендуется избегать массовых мероприятий. Министр здравоохранения говорит, что праздники, — особенно которые отмечаются в помещении, — в идеале лучше было бы отложить хотя бы на пару месяцев. При этом уже с завтрашнего дня, и до конца месяца, в мероприятиях на открытых площадках могут принимать участие до 700 человек, на закрытых — до 150. С 1 по 16 июля эти цифры составят соответственно 1000 и 200 участников. Далее каждые две недели эти показатели будут пересматриваться.