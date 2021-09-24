Отметки в 70% вакцинированных достигли 11 самоуправлений Литвы

Если вы помните, то в самом начале вакцинации власти поставили цель привить 70% жителей Литвы. В настоящий момент этой цели достигли лишь 11 самоуправлений из 60. Лидирует в этом плане самоуправление Неринги, там привились 95% жителей. Высокие показатели вакцинации демонстрируют и районные самоуправления Акмяне и Алитуса. Там прививку получили 88% и 87% жителей соответственно. Далее расположились районные самоуправления Аникщяй и Игналины – по 75%, Друскининкай и Бирштонаса – почти 73%, а также районные самоуправления Молетай, Варены, Рокишкиса и Юрбаркаса – более 70% привитых жителей.

Среди городов, насчитывающих более 100 тыс. жителей, лидирует Паневежис. Там привились почти 66%. Немного отстают жители Каунаса. Там прививку получили почти 65% жителей. Столица находится на третьем месте с 63% привитых жителей. Далее идут Каунасский район, Шяуляй, Клайпеда и Вильнюсский район. К слову, жители Вильнюсского района входят в топ-3 самоуправлений, где меньше всего верят в пользу прививок. Вместе с ними в списке – Шальчининкайский район, где привились менее 40%, и Скуодасский район, где количество привитых составляет около 52%.

Всё это в совокупности и не позволяет достигнуть отметки в 70%. В настоящий момент количество привитых людей и людей, у которых есть иммунитет от коронавируса, в Литве составляет около 67%. В общей сложности в Литве прививку получили более 1,73 млн жителей. Напомним, что за последние сутки в нашей стране было зафиксировано почти полторы тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. 14 человек умерло, 11 из них были не привиты. Показатель заболеваемости в настоящий момент составляет почти 570 случаев на 100 тыс. населения.