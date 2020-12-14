Отношение к работе не связано с датой рождения

Более половины жителей страны хотели бы работать с коллегами, чей средний возраст не превышает 45 лет. Наиболее желанны сослуживцы в возрасте 35.

Возраст коллектива более актуален для молодых работников и руководителей. Между тем, респонденты более старшего возраста не уделяют возрасту коллектива особого внимания.

По словам экономистов, люди с большим профессиональным опытом осознают, что отношение к работе и возможности больше связаны с личными качествами человека и рабочей атмосферой, а не с датой рождения.

Исследования также показывают, что в долгосрочной перспективе лучших результатов достигают компании, где работают люди разного возраста. Опрос провела компания Spinter tyrimai.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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