Самоуправления

Отопительный сезон в столичных садиках и школах уже начался

Автор Евгений Русаков
Отопительный сезон в столичных садиках и школах уже начался
Vecher V Dvizhenii

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях столицы начался отопительный сезон. Об этом сообщило вильнюсское самоуправление. Между тем окончательное решение о включении батарей в помещениях остаётся за руководителями детских садов и школ. В свою очередь, центральное отопление всем остальным самоуправление планирует включить, когда температура упадёт ещё ниже и прогнозов о потеплении не будет.

По словам вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, самоуправление пока не спешит включать центральное отопление всем по нескольким причинам. В первую очередь, большая часть столичных домов ещё не готова к этому – необходимо завершить подготовку и необходимый ремонт теплоузлов и внутренних систем отопления. Помимо этого в конце этой недели прогнозируют потепление, поэтому начинать отопительный сезон так рано – не совсем рациональное решение.

Напомним, что жители, не желающие ждать, могут принять самостоятельное решение по поводу начала отопительного сезона. Для этого необходимо большинство голосов жителей (50% + 1 голос) конкретного дома, а за организацию такого голосования несут ответственность администраторы. После принятия решения о начале отопительного сезона администраторы должны проинформировать об этом компанию Vilniaus šilumos tinklai.

Перед включением отопления администраторы должны выполнить подготовительные работы и обеспечить надёжное функционирование теплоузлов и внутренних систем отопления в холодное время года. Пока компания Vilniaus šilumos tinklai не получит подтверждение о том, что всё нормально функционирует, она не может поставлять тепло конкретному многоквартирному дому.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон начался 15 октября и длился рекордно долго – до 29 апреля.

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